Bloomberg: в ЕС договорились о «крупнейшем законе о климате в Европе»

Система торговли квотами на выбросы (ETS) вводит ограничения примерно для 12 000 установок, принадлежащих производителям и коммунальным предприятиям, и ограничивает загрязнение от авиакомпаний. Предполагается, что ограничения по выбросам будут снижаться каждый год, а компании с наименьшими выбросами смогут продавать свои неиспользованные разрешения. Таким образом, у предприятий будет стимул быстрее прийти к экологичности, отмечает агентство. Ожидается, что к 2030 г. уровень загрязнения будет снижен на 62% от уровня 2005 г.