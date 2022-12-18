Bloomberg: в ЕС договорились о «крупнейшем законе о климате в Европе»
Страны Евросоюза достигли соглашения по поддержке углеродного рынка, одобрив центральную часть стратегии «зеленой сделки», направленную на то, чтобы сделать европейскую экономику климатически нейтральной к середине XXI в. Договоренность ЕС заставит промышленников быстрее сокращать выбросы уже в этом десятилетии, пишет Bloomberg.
Согласно предварительному соглашению, которое объявили представители стран - членов ЕС и Европарламента, торговля квотами на выбросы будет распространяться на отопление, автомобильный транспорт и морские перевозки. Реформы, как отмечается, являются частью плана по сокращению выбросов не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. к концу десятилетия и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 г.
«Это крупнейший закон о климате, когда-либо принятый в Европе, а некоторые говорят, что и в мире», — заявил журналистам ведущий переговорщик от Европейского парламента Питер Лизе.
Система торговли квотами на выбросы (ETS) вводит ограничения примерно для 12 000 установок, принадлежащих производителям и коммунальным предприятиям, и ограничивает загрязнение от авиакомпаний. Предполагается, что ограничения по выбросам будут снижаться каждый год, а компании с наименьшими выбросами смогут продавать свои неиспользованные разрешения. Таким образом, у предприятий будет стимул быстрее прийти к экологичности, отмечает агентство. Ожидается, что к 2030 г. уровень загрязнения будет снижен на 62% от уровня 2005 г.
По словам Лизе, участники переговоров также согласились одобрить систему автоматического контроля за выдачей разрешений, предложенную Европейской комиссией еще в июле прошлого года. Согласно положению об установлении порога количества разрешений, в 2023 г. их будет выдано не более 400 млн.
По данным Bloomberg, соглашение вступит в силу после его официального одобрения всеми странами блока и парламентами.