Газета
Политика

Bloomberg: в ЕС договорились о «крупнейшем законе о климате в Европе»

Ведомости

Страны Евросоюза достигли соглашения по поддержке углеродного рынка, одобрив центральную часть стратегии «зеленой сделки», направленную на то, чтобы сделать европейскую экономику климатически нейтральной к середине XXI в. Договоренность ЕС заставит промышленников быстрее сокращать выбросы уже в этом десятилетии, пишет Bloomberg.

Согласно предварительному соглашению, которое объявили представители стран - членов ЕС и Европарламента, торговля квотами на выбросы будет распространяться на отопление, автомобильный транспорт и морские перевозки. Реформы, как отмечается, являются частью плана по сокращению выбросов не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. к концу десятилетия и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 г.

«Это крупнейший закон о климате, когда-либо принятый в Европе, а некоторые говорят, что и в мире», — заявил журналистам ведущий переговорщик от Европейского парламента Питер Лизе. 

Система торговли квотами на выбросы (ETS) вводит ограничения примерно для 12 000 установок, принадлежащих производителям и коммунальным предприятиям, и ограничивает загрязнение от авиакомпаний. Предполагается, что ограничения по выбросам будут снижаться каждый год, а компании с наименьшими выбросами смогут продавать свои неиспользованные разрешения. Таким образом, у предприятий будет стимул быстрее прийти к экологичности, отмечает агентство. Ожидается, что к 2030 г. уровень загрязнения будет снижен на 62% от уровня 2005 г.

По словам Лизе, участники переговоров также согласились одобрить систему автоматического контроля за выдачей разрешений, предложенную Европейской комиссией еще в июле прошлого года. Согласно положению об установлении порога количества разрешений, в 2023 г. их будет выдано не более 400 млн.

По данным Bloomberg, соглашение вступит в силу после его официального одобрения всеми странами блока и парламентами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных