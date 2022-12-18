Кадыров на китайском языке призвал исламский мир объединиться против НАТО

«Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Этого никогда не может быть! Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага! Их деньги и оружие ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца!» — написал Кадыров.