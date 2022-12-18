Газета
Политика

Кадыров на китайском языке призвал исламский мир объединиться против НАТО

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост на китайском языке, в котором призвал исламский мир объединиться против НАТО. По его словам, Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира, но Россия «бросила вызов этому злу».

Кадыров начал с того, что за последние сто лет европейские страны и США «организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру», а их жертвами стали миллионы людей. Теперь, по словам главы Чечни, Запад принес «еще более страшную угрозу» нравственным ценностям всех наций.

Ранее по теме: Кадыров: Россия планомерно отодвигает линию фронта в зоне СВО

«Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Этого никогда не может быть! Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага! Их деньги и оружие ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца!» — написал Кадыров.

Политик считает, что НАТО угрожает существованию всего мира, а РФ «бросила вызов всем предсказаниям Запада, бросила вызов этому злу и уверенно шла к победе». Он призвал не позволять альянсу диктовать свои условия, «иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину».

Президент РФ Владимир Путин в конце октября заявил, что политика, которую ведут западные страны, кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов. «Расистское и неоколониальное» по своему характеру «ослепление», по мнению Путина, и привело в формированию так называемого однополярного мира.

«Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить, и платить все большую и большую цену», – говорил глава государства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных