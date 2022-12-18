Кадыров на китайском языке призвал исламский мир объединиться против НАТО
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост на китайском языке, в котором призвал исламский мир объединиться против НАТО. По его словам, Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира, но Россия «бросила вызов этому злу».
Кадыров начал с того, что за последние сто лет европейские страны и США «организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру», а их жертвами стали миллионы людей. Теперь, по словам главы Чечни, Запад принес «еще более страшную угрозу» нравственным ценностям всех наций.
«Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Этого никогда не может быть! Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага! Их деньги и оружие ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца!» — написал Кадыров.
Политик считает, что НАТО угрожает существованию всего мира, а РФ «бросила вызов всем предсказаниям Запада, бросила вызов этому злу и уверенно шла к победе». Он призвал не позволять альянсу диктовать свои условия, «иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину».
Президент РФ Владимир Путин в конце октября заявил, что политика, которую ведут западные страны, кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов. «Расистское и неоколониальное» по своему характеру «ослепление», по мнению Путина, и привело в формированию так называемого однополярного мира.
«Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить, и платить все большую и большую цену», – говорил глава государства.