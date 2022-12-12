Кадыров: Россия планомерно отодвигает линию фронта в зоне СВО
Российские войска последовательно отодвигают линию фронта в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале со ссылкой на депутата Госдумы Адама Делимханова и командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.
«Для украинских националистов наступил самый тяжелый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима... Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО – денацификацию Украины», – написал Кадыров.
Алаудинов также отметил, что на линии соприкосновения произошла перегруппировка войск, а тыловое снабжение было налажено. Сейчас ВСУ несут большие потери и отступают с некоторых позиций, добавил он.
Ранее сегодня в Минобороны России сообщили о продолжении российскими войсками наступательных действий на Донецком направлении, а также нанесении ударов по скоплениям сил ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.