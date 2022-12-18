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ТАСС: в Испании перехвачено подозрительное письмо, направленное консульству Украины

Ведомости

В Испании перехватили подозрительное письмо, которое было направлено в консульство Украины в Барселоне, передает ТАСС со ссылкой на каталонские правоохранительные органы.

По их данным, инцидент произошел 16 декабря, письмо перехватила предоставляющая почтовые услуги компания Correos. «Мы подтвердили, что оно не содержало никаких взрывчатых веществ, и начали расследование», — сказали агентству.

ТАСС со ссылкой на Europa Press также пишет, что в посылке, возможно, были обнаружены останки животных.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в конверт. В результате происшествия легкие ранения получил сотрудник, который вскрыл письмо. В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство было обезврежено. 

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1 декабря в Испании выявили еще четыре письма со взрывными устройствами. Одно из них поступило в посольство США. Ранее телеканал La Sexta сообщил, что испанская полиция не видит признаков, что за отправкой писем со взрывными устройствами стоит какая-либо организованная группа или российские спецслужбы.

Девять украинских консульств и посольств в Европе получили посылки с глазами животных, сообщал также спикер украинского МИДа Олег Николенко. Он уточнил, что по поручению главы министерства Дмитрия Кулебы все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности. 

Позже представитель чешской полиции Давид Галоупка сообщил, что сотрудников украинского консульства в чешском городе Брно эвакуировали. По данным полиции Чехии, почтовое отправление было идентично тем посылкам со взрывчаткой, которые рассылались в Испании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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