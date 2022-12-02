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Политика

Посольства Украины в шести странах Европы получили посылки с глазами животных

Ведомости

Девять украинских консульств и посольств в Европе получили посылки с глазами животных. Об этом сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

«После теракта в Испании в посольствах Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, Австрии, генеральных консульствах в Неаполе и Кракове и консульстве в Брно получили пакеты. В них были глаза животных», — написал он. 

Николенко добавил, что МИД Украины изучает смысл послания. Он уточнил, что по поручению главы министерства Дмитрия Кулебы все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности. 

Позже представитель чешской полиции Давид Галоупка сообщил, что сотрудников украинского консульства в чешском городе Брно эвакуировали. По данным полиции Чехии, почтовое отправление было идентично тем посылкам со взрывчаткой, которые рассылались в Испании.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в конверт. В результате происшествия легкие ранения получил сотрудник, который вскрыл письмо. В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство было обезврежено. 

1 декабря в Испании выявили еще четыре письма со взрывными устройствами. Одно из них поступило в посольство США. Ранее телеканал La Sexta сообщил, что испанская полиция не видит признаков, что за отправкой писем со взрывными устройствами стоит какая-либо организованная группа или российские спецслужбы. В настоящее время полиция пытается установить связь между посылками. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных