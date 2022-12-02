Посольства Украины в шести странах Европы получили посылки с глазами животных

1 декабря в Испании выявили еще четыре письма со взрывными устройствами. Одно из них поступило в посольство США. Ранее телеканал La Sexta сообщил, что испанская полиция не видит признаков, что за отправкой писем со взрывными устройствами стоит какая-либо организованная группа или российские спецслужбы. В настоящее время полиция пытается установить связь между посылками.