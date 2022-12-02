Посольства Украины в шести странах Европы получили посылки с глазами животных
Девять украинских консульств и посольств в Европе получили посылки с глазами животных. Об этом сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«После теракта в Испании в посольствах Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, Австрии, генеральных консульствах в Неаполе и Кракове и консульстве в Брно получили пакеты. В них были глаза животных», — написал он.
Николенко добавил, что МИД Украины изучает смысл послания. Он уточнил, что по поручению главы министерства Дмитрия Кулебы все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.
Позже представитель чешской полиции Давид Галоупка сообщил, что сотрудников украинского консульства в чешском городе Брно эвакуировали. По данным полиции Чехии, почтовое отправление было идентично тем посылкам со взрывчаткой, которые рассылались в Испании.
30 ноября в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в конверт. В результате происшествия легкие ранения получил сотрудник, который вскрыл письмо. В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство было обезврежено.
1 декабря в Испании выявили еще четыре письма со взрывными устройствами. Одно из них поступило в посольство США. Ранее телеканал La Sexta сообщил, что испанская полиция не видит признаков, что за отправкой писем со взрывными устройствами стоит какая-либо организованная группа или российские спецслужбы. В настоящее время полиция пытается установить связь между посылками.
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