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La Sexta: полиция Испании не видит признаков причастности России к письмам со взрывчаткой

Ведомости

Полиция Испании не видит признаков, что за отправкой писем со взрывными устройствами стоит какая-либо организованная группа или российские спецслужбы. Об этом сообщает телеканал La Sexta. 

Отмечается, что сейчас проводится расследование, полиция ищет связь между посылками. Известно, что подписи на четырех письмах совпадают, что «может указывать на одного и того же автора». В то же время испанская полиция рассматривает разные версии и не исключает ни одну из них, уточняет телеканал.

Ранее телеканал со ссылкой на полицию сообщал, что есть признаки, которые указывают, что все шесть писем пришли из Испании. Уточняется, что пять из них были были отправлены по почте в один и тот же день.

Взрывное устройство, спрятанное в письме, сработало в посольстве Украины 30 ноября. В результате взрыва пострадал сотрудник дипмиссии, который вскрыл посылку, он получил легкие ранения. Газета El Pais утверждала, что письмо предназначалось послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. 

В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

1 декабря в Испании выявили еще четыре письма со взрывными устройствами. Первое пришло на базу военно-воздушных сил Испании в городе Торрехон-де-Ардос. О получении второго сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес. 

Третье письмо поступило в минобороны страны. Уточнялось, что оно содержало механизм, который активизируется, когда человек «дергает за леску». Четвертую посылку обнаружили в посольстве США.

Информацию о посылках со взрывчаткой накануне прокомментировали в российском посольстве в Мадриде. «Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — подчеркнули в дипмиссии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных