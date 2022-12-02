La Sexta: полиция Испании не видит признаков причастности России к письмам со взрывчаткой
Полиция Испании не видит признаков, что за отправкой писем со взрывными устройствами стоит какая-либо организованная группа или российские спецслужбы. Об этом сообщает телеканал La Sexta.
Отмечается, что сейчас проводится расследование, полиция ищет связь между посылками. Известно, что подписи на четырех письмах совпадают, что «может указывать на одного и того же автора». В то же время испанская полиция рассматривает разные версии и не исключает ни одну из них, уточняет телеканал.
Ранее телеканал со ссылкой на полицию сообщал, что есть признаки, которые указывают, что все шесть писем пришли из Испании. Уточняется, что пять из них были были отправлены по почте в один и тот же день.
Взрывное устройство, спрятанное в письме, сработало в посольстве Украины 30 ноября. В результате взрыва пострадал сотрудник дипмиссии, который вскрыл посылку, он получил легкие ранения. Газета El Pais утверждала, что письмо предназначалось послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.
В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство обезвредили сотрудники правоохранительных органов.
1 декабря в Испании выявили еще четыре письма со взрывными устройствами. Первое пришло на базу военно-воздушных сил Испании в городе Торрехон-де-Ардос. О получении второго сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Третье письмо поступило в минобороны страны. Уточнялось, что оно содержало механизм, который активизируется, когда человек «дергает за леску». Четвертую посылку обнаружили в посольстве США.
Информацию о посылках со взрывчаткой накануне прокомментировали в российском посольстве в Мадриде. «Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — подчеркнули в дипмиссии.
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