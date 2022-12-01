La Sexta: в посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывчаткой
В посольстве США в Испании было обнаружено письмо со взрывным устройством. Об этом сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на источники в полиции.
По данным телеканала, район, в котором находится здание дипмиссии, оцеплен. Полиция действует в соответствии с антитеррористическим протоколом. Посылка стала шестым письмом со взрывчаткой, обнаруженным в Испании за последние два дня. По данным полиции, между посылками есть взаимосвязь, отмечает телеканал.
Взрывное устройство, спрятанное в письмо, сработало в посольстве Украины 30 ноября. В результате взрыва пострадал сотрудник дипмиссии, который вскрыл посылку, он получил легкие ранения.
В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство обезвредили сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сегодня стало известно еще о трех выявленных письмах со взрывчаткой. Третья подозрительная посылка была обнаружена на базе военно-воздушных сил Испании в городе Торрехон-де-Ардос, четвертую получил премьер-министр Испании Педро Санчес. Пятое письмо поступило в минобороны страны. Уточнялось, что оно содержало механизм, который активизируется, когда человек «дергает за леску». Письмо было отправлено из Испании.
Сообщения о посылках со взрывчаткой прокомментировали в российском посольстве в Мадриде. «Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — подчеркнули в дипмиссии.
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