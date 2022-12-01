La Sexta: в посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывчаткой

Ранее сегодня стало известно еще о трех выявленных письмах со взрывчаткой. Третья подозрительная посылка была обнаружена на базе военно-воздушных сил Испании в городе Торрехон-де-Ардос, четвертую получил премьер-министр Испании Педро Санчес. Пятое письмо поступило в минобороны страны. Уточнялось, что оно содержало механизм, который активизируется, когда человек «дергает за леску». Письмо было отправлено из Испании.