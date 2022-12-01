Газета
Политика

La Sexta: в посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывчаткой

Ведомости

В посольстве США в Испании было обнаружено письмо со взрывным устройством. Об этом сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на источники в полиции. 

По данным телеканала, район, в котором находится здание дипмиссии, оцеплен. Полиция действует в соответствии с антитеррористическим протоколом. Посылка стала шестым письмом со взрывчаткой, обнаруженным в Испании за последние два дня. По данным полиции, между посылками есть взаимосвязь, отмечает телеканал.

Взрывное устройство, спрятанное в письмо, сработало в посольстве Украины 30 ноября. В результате взрыва пострадал сотрудник дипмиссии, который вскрыл посылку, он получил легкие ранения.

В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сегодня стало известно еще о трех выявленных письмах со взрывчаткой. Третья подозрительная посылка была обнаружена на базе военно-воздушных сил Испании в городе Торрехон-де-Ардос, четвертую получил премьер-министр Испании Педро Санчес. Пятое письмо поступило в минобороны страны. Уточнялось, что оно содержало механизм, который активизируется, когда человек «дергает за леску». Письмо было отправлено из Испании.

Сообщения о посылках со взрывчаткой прокомментировали в российском посольстве в Мадриде. «Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — подчеркнули в дипмиссии. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных