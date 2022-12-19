Пушилин сообщил об уничтожении части позиций ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ракетными ударами часть позиций украинских военных, откуда 18 декабря были нанесены удары по Донецку. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
«Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена», — заявил он.
Пушилин уточнил, что российские военные ударили по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая находится под контролем украинских военных.
Накануне, 18 декабря, ВСУ нанесли несколько ударов по центру Донецка. В частности, мэр города Алексей Кулемзин сообщил о попадании снарядов в больницу имени Калинина. По данным Пушилина, один пациент, пострадавший при обстреле, скончался.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.