Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до девяти
Число раненных при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до девяти человек, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела ВФУ [вооруженные формирования Украины] Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения 9 человек, включая ребенка 2012 г.р.», — говорится в сообщении.
Сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г. По его словам, всего по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Позже со ссылкой на очевидцев он уточнил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, местами есть возгорания. Кулемзин ранее сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских войск пострадали шесть человек.
За прошедшие сутки в ДНР погибли три человека, еще пятеро получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны республики.