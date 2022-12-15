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Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до девяти

Ведомости

Число раненных при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до девяти человек, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела ВФУ [вооруженные формирования Украины] Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения 9 человек, включая ребенка 2012 г.р.», — говорится в сообщении.

Сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г. По его словам, всего по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Позже со ссылкой на очевидцев он уточнил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, местами есть возгорания. Кулемзин ранее сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских войск пострадали шесть человек.

За прошедшие сутки в ДНР погибли три человека, еще пятеро получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных