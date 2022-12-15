Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до девяти

Сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г. По его словам, всего по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Позже со ссылкой на очевидцев он уточнил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, местами есть возгорания. Кулемзин ранее сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских войск пострадали шесть человек.