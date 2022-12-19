В Катаре задержали участников Pussy Riot при попытке акции во время ЧМ-2022

Это не первая акция протеста участников Pussy Riot, которую они планировали на чемпионате мира. В частности, в 2018 г., когда мундиаль проходил в Москве, активисты во время финального матча выбежали на футбольное поле. Они были одеты в полицейскую форму. Это была акция «Милиционер вступает в игру», цель которой — привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью в России. В результате участникам группы дали по 15 суток административного ареста. Кроме того, им запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года.