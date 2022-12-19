В Катаре задержали участников Pussy Riot при попытке акции во время ЧМ-2022
Участники группы Pussy Riot были задержаны в Катаре, они планировали выбежать на поле во время финального матча на Чемпионате мира-2022 в знак протеста. Об этом пишет Reuters со ссылкой на активистов.
В акции планировали участвовать Вероника Никульшина (внесена в реестр СМИ-иноагентов) и издатель интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петр Верзилов (также признан СМИ-иноагентом). В акции также участвовала одна активистка, чье имя не было названо.
Целью акции был протест против спецоперации России на Украине, заключения Алексея Навального и притеснению женщин в Иране. Уточняется, что активисты не успели выбежать на поле, их задержали сотрудники службы безопасности.
Это не первая акция протеста участников Pussy Riot, которую они планировали на чемпионате мира. В частности, в 2018 г., когда мундиаль проходил в Москве, активисты во время финального матча выбежали на футбольное поле. Они были одеты в полицейскую форму. Это была акция «Милиционер вступает в игру», цель которой — привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью в России. В результате участникам группы дали по 15 суток административного ареста. Кроме того, им запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года.
В сентябре 2021 г. Минюст включил «Медиазону», а также главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестр СМИ-иноагентов. В декабре Смирнов и Верзилов подали в суд иск с требованием исключить их из этого перечня, однако в январе 2022 г. суд отказался снять с них статусы СМИ-иноагентов.