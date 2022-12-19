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В Катаре задержали участников Pussy Riot при попытке акции во время ЧМ-2022

Ведомости

Участники группы Pussy Riot были задержаны в Катаре, они планировали выбежать на поле во время финального матча на Чемпионате мира-2022 в знак протеста. Об этом пишет Reuters со ссылкой на активистов.

В акции планировали участвовать Вероника Никульшина (внесена в реестр СМИ-иноагентов) и издатель интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петр Верзилов (также признан СМИ-иноагентом). В акции также участвовала одна активистка, чье имя не было названо.

Целью акции был протест против спецоперации России на Украине, заключения Алексея Навального и притеснению женщин в Иране. Уточняется, что активисты не успели выбежать на поле, их задержали сотрудники службы безопасности.

Это не первая акция протеста участников Pussy Riot, которую они планировали на чемпионате мира. В частности, в 2018 г., когда мундиаль проходил в Москве, активисты во время финального матча выбежали на футбольное поле. Они были одеты в полицейскую форму. Это была акция «Милиционер вступает в игру», цель которой — привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью в России. В результате участникам группы дали по 15 суток административного ареста. Кроме того, им запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года.

В сентябре 2021 г. Минюст включил «Медиазону», а также главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестр СМИ-иноагентов. В декабре Смирнов и Верзилов подали в суд иск с требованием исключить их из этого перечня, однако в январе 2022 г. суд отказался снять с них статусы СМИ-иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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