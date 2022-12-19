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Гутерриш допустил завершение конфликта на Украине в 2023 году

Ведомости

Конфликт на Украине может завершиться в 2023 г., заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 г. Я очень надеюсь, что в 2023 г. мы сможем достичь мира на Украине», — отметил генсек (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Гутерриша, военное противостояние продолжится и еще придется подождать момента, когда переговоры о мире станут возможны. «На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации — повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно экспорта аммиака», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории страны может завершиться в 2023 г. «Я считаю, что украинцы и в следующем году будут самыми влиятельными, но уже в мирное время», — сказал он. 

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может завершиться «завтра при желании». «Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — сказал он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Ранее по теме: Песков опроверг сообщения об обсуждении участия Белоруссии в СВО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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