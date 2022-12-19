Гутерриш допустил завершение конфликта на Украине в 2023 году

«Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 г. Я очень надеюсь, что в 2023 г. мы сможем достичь мира на Украине», — отметил генсек (цитата по ТАСС).