Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 21 декабря
В среду, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«На заседании в национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в 2022 г., а также поставлены задачи на следующий год», — говорится в сообщении Кремля.
Ожидается выступление главы Минобороны Сергея Шойгу с основным докладом. В пресс-службе уточнили, что министр расскажет о ходе спецоперации на Украине и количестве военной техники, которая поступила в войска в 2022 г. Также он доложит о строительстве военной инфраструктуры и мерах социальной поддержки военнослужащих. Отдельной темой станут результаты международной деятельности Минобороны.
К заседанию также присоединятся командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил (ВС), руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, в режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 000 должностных лиц ВС РФ, уточнили в Кремле.
В октябре в ходе встречи с Шойгу Путин указал на необходимость «внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил» с учетом опыта спецоперации. Глава государства заявил, что ждет доклад от министра о проделанной работе в декабре на ежегодной коллегии.
17 декабря в Кремле рассказали, что Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в военной спецоперации. Отмечалось, что президент ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещание и отдельные встречи с командующими.