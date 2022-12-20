Газета
Политика

Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 21 декабря

Ведомости

В среду, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«На заседании в национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в 2022 г., а также поставлены задачи на следующий год», — говорится в сообщении Кремля.

Ожидается выступление главы Минобороны Сергея Шойгу с основным докладом. В пресс-службе уточнили, что министр расскажет о ходе спецоперации на Украине и количестве военной техники, которая поступила в войска в 2022 г. Также он доложит о строительстве военной инфраструктуры и мерах социальной поддержки военнослужащих. Отдельной темой станут результаты международной деятельности Минобороны. 

К заседанию также присоединятся командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил (ВС), руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, в режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 000 должностных лиц ВС РФ, уточнили в Кремле.

В октябре в ходе встречи с Шойгу Путин указал на необходимость «внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил» с учетом опыта спецоперации. Глава государства заявил, что ждет доклад от министра о проделанной работе в декабре на ежегодной коллегии. 

17 декабря в Кремле рассказали, что Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в военной спецоперации. Отмечалось, что президент ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещание и отдельные встречи с командующими. 

Ранее по теме: Путин: российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных