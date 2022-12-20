Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 21 декабря

Ожидается выступление главы Минобороны Сергея Шойгу с основным докладом. В пресс-службе уточнили, что министр расскажет о ходе спецоперации на Украине и количестве военной техники, которая поступила в войска в 2022 г. Также он доложит о строительстве военной инфраструктуры и мерах социальной поддержки военнослужащих. Отдельной темой станут результаты международной деятельности Минобороны.