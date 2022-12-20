Новак: РФ определится с ответом на потолок цен на газ после изучения документов

Страны ЕС 19 декабря согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.