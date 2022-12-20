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Новак: РФ определится с ответом на потолок цен на газ после изучения документов

Ведомости

Решение стран Евросоюза о введении ценового потолка на газ является больше политическим решением, чем экономическим инструментом, ответ на него со стороны России возможен после изучения юридических документов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает «РИА Новости».

«Надо изучить все юридические документы, которых пока нет в полном объеме. Это больше политическое заявление и решение, чем экономический инструмент», – сказал он.

Страны ЕС 19 декабря согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕС «посягательством на рыночные процессы», отметив, что Москве нужно будет время, чтобы подготовить ответ на новые ограничения. В Кремле также пока еще не сообщили, какие ответные меры предпримет Россия в ответ на ценовой потолок на российскую нефть, они в настоящий момент прорабатываются.

Ранее по теме: Страны ЕС поставят потолок цен на газ на уровне $2000 за 1000 куб. м

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных