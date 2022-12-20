Новак: РФ определится с ответом на потолок цен на газ после изучения документов
Решение стран Евросоюза о введении ценового потолка на газ является больше политическим решением, чем экономическим инструментом, ответ на него со стороны России возможен после изучения юридических документов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает «РИА Новости».
«Надо изучить все юридические документы, которых пока нет в полном объеме. Это больше политическое заявление и решение, чем экономический инструмент», – сказал он.
Страны ЕС 19 декабря согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕС «посягательством на рыночные процессы», отметив, что Москве нужно будет время, чтобы подготовить ответ на новые ограничения. В Кремле также пока еще не сообщили, какие ответные меры предпримет Россия в ответ на ценовой потолок на российскую нефть, они в настоящий момент прорабатываются.