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В парламент Татарстана внесли поправки о переименовании должности главы региона

Ведомости

Группа депутатов Госсовета (парламента) Татарстана внесла поправки к Конституции региона, в которых предлагается переименовать должность руководителя республики с «президента» на «главу».

«В части второй слова «президент Республики Татарстан» заменить словами «глава Республики Татарстан», – говорится в документе.

Законопроект приводит наименование должности высшего должностного лица Татарстана в соответствие со статьей 20 Федерального закона № 414-ФЗ, отмечается в пояснительной записке к документу.

С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на региональном уровне могут фигурировать любые иные наименования должностей, кроме президента). После принятия закона в декабре 2021 г. пресс-секретарь руководителя Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила СМИ, что он сохранит прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.

Особый статус органов власти Татарстана закреплялся в соответствии с договором о разграничении полномочий между федеральными властями и республикой от 1994 г. В 2017 г. срок действия договора истек, и продлевать его не стали.

Как ранее писали «Ведомости», Татарстан вслед за Якутией, Адыгеей и Башкирией собирается воспользоваться правом на учреждение Конституционной палаты (КП). КП заменит упраздненный Конституционный суд (КС) республики. Она продолжит осуществлять контроль за нормативными правовыми актами республики, но лишь как общественный орган.

Ранее по теме: Должность главы Татарстана теперь ничем не выделяется

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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