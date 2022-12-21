В парламент Татарстана внесли поправки о переименовании должности главы региона
Группа депутатов Госсовета (парламента) Татарстана внесла поправки к Конституции региона, в которых предлагается переименовать должность руководителя республики с «президента» на «главу».
«В части второй слова «президент Республики Татарстан» заменить словами «глава Республики Татарстан», – говорится в документе.
Законопроект приводит наименование должности высшего должностного лица Татарстана в соответствие со статьей 20 Федерального закона № 414-ФЗ, отмечается в пояснительной записке к документу.
С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на региональном уровне могут фигурировать любые иные наименования должностей, кроме президента). После принятия закона в декабре 2021 г. пресс-секретарь руководителя Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила СМИ, что он сохранит прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.
Особый статус органов власти Татарстана закреплялся в соответствии с договором о разграничении полномочий между федеральными властями и республикой от 1994 г. В 2017 г. срок действия договора истек, и продлевать его не стали.
Как ранее писали «Ведомости», Татарстан вслед за Якутией, Адыгеей и Башкирией собирается воспользоваться правом на учреждение Конституционной палаты (КП). КП заменит упраздненный Конституционный суд (КС) республики. Она продолжит осуществлять контроль за нормативными правовыми актами республики, но лишь как общественный орган.