Кремль: миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе
Российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Нагорном Карабахе, их действия обусловлены законом и соглашениями сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге представителя Кремля попросили прокомментировать заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что российские миротворцы в Карабахе не выполняют свои обязательства, в частности по контролю за Лачинским коридором.
«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на территориях, на которых они работают. Они действуют исключительно в соответствии духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами. Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», – сказал Песков.
Ранее Пашинян заявил, что в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная. «Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.», — отметил он. Премьер добавил, что в Карабахе началась нехватка продовольствия из-за блокировки Лачинского коридора.
Азербайджанцы 12 декабря второй раз с начала месяца перекрыли трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
10 декабря группа азербайджанских чиновников планировала посетить находящиеся в зоне ответственности миротворцев России рудники Дрмбон и Кашен. Но сотрудники предприятия и местные жители перекрыли въезд для них. МИД Азербайджана 12 декабря направил Москве ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям, обвинив российских миротворцев в бездействии. 13 декабря Минобороны РФ сообщало о переговорах российских миротворцев в Нагорном Карабахе с представителями Азербайджана по разблокировке Лачинского коридора.