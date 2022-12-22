Кремль: миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на территориях, на которых они работают. Они действуют исключительно в соответствии духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами. Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», – сказал Песков.