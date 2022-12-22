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Кремль: миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе

Ведомости

Российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Нагорном Карабахе, их действия обусловлены законом и соглашениями сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге представителя Кремля попросили прокомментировать заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что российские миротворцы в Карабахе не выполняют свои обязательства, в частности по контролю за Лачинским коридором.

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на территориях, на которых они работают. Они действуют исключительно в соответствии духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами. Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», – сказал Песков.

Ранее Пашинян заявил, что в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная. «Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.», — отметил он. Премьер добавил, что в Карабахе началась нехватка продовольствия из-за блокировки Лачинского коридора.

Азербайджанцы 12 декабря второй раз с начала месяца перекрыли трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.

10 декабря группа азербайджанских чиновников планировала посетить находящиеся в зоне ответственности миротворцев России рудники Дрмбон и Кашен. Но сотрудники предприятия и местные жители перекрыли въезд для них. МИД Азербайджана 12 декабря направил Москве ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям, обвинив российских миротворцев в бездействии. 13 декабря Минобороны РФ сообщало о переговорах российских миротворцев в Нагорном Карабахе с представителями Азербайджана по разблокировке Лачинского коридора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных