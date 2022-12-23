Песков заявил об отсутствии контактов по переговорам Путина и Байдена
Предварительных контактов по поводу возможных переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никаких предварительных контактов на этот счет нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
«Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, это неоднократно говорилось, но, конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении СВО путем достижения тех целей, которые перед собой Российская Федерация ставит», — прокомментировал представитель Кремля заявления Путина о стремлении России, как можно скорее завершить конфликт на Украине.
Накануне, 22 декабря, на пресс-конференции Путин заявил, что Россия стремится «не раскручивать маховик военного конфликта», а как можно скорее закончить украинский конфликт. Вчера глава государства отметил, что все вооруженные конфликты заканчиваются за столом переговоров. И «чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», добавил Путин.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если Россия покажет серьезную готовность к переговорам, то президент США Джо Байден будет готов встретиться с Путиным. Кирби добавил, что американский лидер был готов к переговорам с Путиным только при условии, что Москва покажет «серьезную и реальную» готовность, а также после консультаций с украинской стороной.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.