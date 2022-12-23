Песков заявил об отсутствии контактов по переговорам Путина и Байдена

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если Россия покажет серьезную готовность к переговорам, то президент США Джо Байден будет готов встретиться с Путиным. Кирби добавил, что американский лидер был готов к переговорам с Путиным только при условии, что Москва покажет «серьезную и реальную» готовность, а также после консультаций с украинской стороной.