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Песков заявил об отсутствии контактов по переговорам Путина и Байдена

Ведомости

Предварительных контактов по поводу возможных переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких предварительных контактов на этот счет нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

«Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, это неоднократно говорилось, но, конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении СВО путем достижения тех целей, которые перед собой Российская Федерация ставит», — прокомментировал представитель Кремля заявления Путина о стремлении России, как можно скорее завершить конфликт на Украине.

Накануне, 22 декабря, на пресс-конференции Путин заявил, что Россия стремится «не раскручивать маховик военного конфликта», а как можно скорее закончить украинский конфликт. Вчера глава государства отметил, что все вооруженные конфликты заканчиваются за столом переговоров. И «чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», добавил Путин.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если Россия покажет серьезную готовность к переговорам, то президент США Джо Байден будет готов встретиться с Путиным. Кирби добавил, что американский лидер был готов к переговорам с Путиным только при условии, что Москва покажет «серьезную и реальную» готовность, а также после консультаций с украинской стороной.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных