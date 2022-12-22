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В Белом доме назвали условие для переговоров Байдена с Путиным

Ведомости

Если Россия покажет серьезную готовность к переговорам, то президент США Джо Байден будет готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться», — напомнил он журналистам (цитата по ТАСС).

Кирби добавил, что американский лидер был готов к переговорам с Путиным только при условии, что Москва покажет «серьезную и реальную» готовность, а также после консультаций с украинской стороной. 

До этого вопрос о встрече лидеров двух стран поднимался в октябре, в преддверии саммита G20. Тогда Байден допустил встречу с Путиным на Бали. «Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть такое предложение, если оно поступит. Однако позже американский лидер сообщил, что в настоящее время «не видит смысла» встречаться с Путиным.

2 декабря Байден вновь заявил, что у него нет планов по переговорам с российским президентом. Тогда он отметил, что готов говорить с Путиным, если тот покажет «заинтересованность в прекращении боевых действий» на Украине.

В Кремле ответили, что подобные заявления «осложняют поиск почвы для обсуждения», поскольку слова Байдена означают, что США не признают вхождение новых территорий в состав РФ. В то же время пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин по-прежнему открыт для переговоров.

Ранее по теме: Посол Антонов: поездка Зеленского в США говорит о неготовности к переговорам с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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