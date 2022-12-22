В Белом доме назвали условие для переговоров Байдена с Путиным

До этого вопрос о встрече лидеров двух стран поднимался в октябре, в преддверии саммита G20. Тогда Байден допустил встречу с Путиным на Бали. «Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть такое предложение, если оно поступит. Однако позже американский лидер сообщил, что в настоящее время «не видит смысла» встречаться с Путиным.