В Белом доме назвали условие для переговоров Байдена с Путиным
Если Россия покажет серьезную готовность к переговорам, то президент США Джо Байден будет готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться», — напомнил он журналистам (цитата по ТАСС).
Кирби добавил, что американский лидер был готов к переговорам с Путиным только при условии, что Москва покажет «серьезную и реальную» готовность, а также после консультаций с украинской стороной.
До этого вопрос о встрече лидеров двух стран поднимался в октябре, в преддверии саммита G20. Тогда Байден допустил встречу с Путиным на Бали. «Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть такое предложение, если оно поступит. Однако позже американский лидер сообщил, что в настоящее время «не видит смысла» встречаться с Путиным.
2 декабря Байден вновь заявил, что у него нет планов по переговорам с российским президентом. Тогда он отметил, что готов говорить с Путиным, если тот покажет «заинтересованность в прекращении боевых действий» на Украине.
В Кремле ответили, что подобные заявления «осложняют поиск почвы для обсуждения», поскольку слова Байдена означают, что США не признают вхождение новых территорий в состав РФ. В то же время пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин по-прежнему открыт для переговоров.