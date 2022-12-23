Глава Евросовета поддержал приостановку членства России в Совбезе ООН

После начала спецоперации России на Украине представители западных стран не раз предлагали исключить Россию из Совета Безопасности ООН. РФ является постоянным членом Совбеза ООН. Чтобы исключить ее из организации, необходимо принять поправку в Устав ООН, которую должны одобрить все постоянные члены. В то же время Россия может наложить вето на подобную инициативу.