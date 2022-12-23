Глава Евросовета поддержал приостановку членства России в Совбезе ООН
Глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью телеканалу RTVI заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН.
«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности», — сказал он.
В то же время, добавил глава Евросовета, в настоящее время сделать это невозможно, поскольку решение о приостановке членства России приведет «в тупик сам концепт безопасности ООН».
По мнению Мишеля, в международном праве есть изъян, поскольку его якобы нарушает постоянный член Совбеза ООН — Россия. Глава Евросовета отметил, что еще до начала боевых действий на Украине концепт безопасности ООН «сильно барахлил» и испытывал трудности при решении международных проблем. Мишель добавил, что рано или поздно придется провести реформу системы ООН.
В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о назревшей реформе Совбеза ООН. При этом он подчеркнул, что исключение России из организации невозможно.
После начала спецоперации России на Украине представители западных стран не раз предлагали исключить Россию из Совета Безопасности ООН. РФ является постоянным членом Совбеза ООН. Чтобы исключить ее из организации, необходимо принять поправку в Устав ООН, которую должны одобрить все постоянные члены. В то же время Россия может наложить вето на подобную инициативу.
Так, в конце февраля РФ уже наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. После проведения референдумов по вопросу о присоединении к России четырех новых регионов США и Албания подготовили проект резолюции о непризнании этих референдумов. Россия вновь наложила вето на документ.