Путин прибыл в Тулу для проведения совещания по обеспечению ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тулу, где проведет совещание по обеспечению потребностей частей Вооруженных сил страны, которые задействованы в специальной военной операции, пишут «РИА Новости».
О том, что глава государства проведет это совещание в Туле, ранее сегодня сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также рассказал, что Путин ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, российский президент посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Сопровождать Путина будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Во время выступления на коллегии Минобороны 21 декабря Путин отметил, что военный потенциал Вооруженных сил России постоянно увеличивается и этот процесс будет продолжен.
В ноябре Путин поручил правительству совместно с Минобороны привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил страны в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе проведения спецоперации на Украине. Кроме того, для повышения качества оснащения российских войск правительству было поручено наладить оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в СВО, и производителями вооружений и экипировки.