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Путин прибыл в Тулу для проведения совещания по обеспечению ВС РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тулу, где проведет совещание по обеспечению потребностей частей Вооруженных сил страны, которые задействованы в специальной военной операции, пишут «РИА Новости».

О том, что глава государства проведет это совещание в Туле, ранее сегодня сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также рассказал, что Путин ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, российский президент посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Сопровождать Путина будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Во время выступления на коллегии Минобороны 21 декабря Путин отметил, что военный потенциал Вооруженных сил России постоянно увеличивается и этот процесс будет продолжен.

В ноябре Путин поручил правительству совместно с Минобороны привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил страны в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе проведения спецоперации на Украине. Кроме того, для повышения качества оснащения российских войск правительству было поручено наладить оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в СВО, и производителями вооружений и экипировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных