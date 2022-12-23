Путин прибыл в Тулу для проведения совещания по обеспечению ВС РФ

В ноябре Путин поручил правительству совместно с Минобороны привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил страны в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе проведения спецоперации на Украине. Кроме того, для повышения качества оснащения российских войск правительству было поручено наладить оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в СВО, и производителями вооружений и экипировки.