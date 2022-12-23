Финляндия потребовала от России обеспечить безопасность посольства в Москве
МИД Финляндии обратился в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой обеспечить безопасность финского посольства в Москве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на финское министерство.
«Глава дипмиссии Финляндии попросил Россию гарантировать безопасность персонала и здания в соответствии с Женевской конвенцией о дипломатических отношениях», — рассказал представитель ведомства.
20 декабря злоумышленники забросили несколько кувалд во двор посольства Финляндии в Москве. В результате инцидента никто не пострадал, добавили в МИД Финляндии. Зданию ущерб также не был нанесен.
Позже в финском МИДе заявили, что рассмотрят ответные меры в связи с происшествием.
МИД РФ до этого сообщал о сожжении флага России на шествии в Хельсинки. Дипломаты расценили это происшествие «как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом страны».
К финским властям, как отмечается, обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности. Кроме того, в России потребовали от Хельсинки принять меры по исключению в будущем «таких экстремистских выходок».