Пригожин посетил главу «Русского дома» в ЦАР после покушения
Бизнесмен и организатор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что посетил в больнице главу «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, который был госпитализирован после совершенного на него покушения. Об этом сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».
«Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы», — передает пресс-служба заявление бизнесмена.
Покушение на Дмитрия Сытого было совершено в столице ЦАР Банги 16 декабря. В посольстве РФ в республике уточнили, что главе «Русского дома» пришла анонимная посылка со взрывчаткой внутри. Она сдетонировала у него в руках, Сытый был госпитализирован. 19 декабря стало известно, что состояние Сытого после покушения остается тяжелым, принято решение о его эвакуации в Россию.
Позже на месте покушения полиция ЦАР нашла записку с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги. Позднее полиция ЦАР задержала семь человек, которые могут иметь отношение к террористической атаке. В МИД РФ решительно осудили покушение на Сытого и выразили надежду на установление виновных в нем.
Министерство также вызвало французского посла и выразило ему протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны по поводу покушения. Пригожин обратился в МИД России с требованием признать Францию спонсором терроризма, обвинив ее в организации атаки, сообщила ранее пресс-служба «Конкорда».
В 2019 г. американский телеканал CNN опубликовал расследование, посвященное деятельности компаний, связанных с Пригожиным. Репортеры телеканала в течение месяца собирали информацию в ЦАР, а также исследовали подтверждающие связь Пригожина с республикой документы.