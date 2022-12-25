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Пригожин посетил главу «Русского дома» в ЦАР после покушения

Ведомости

Бизнесмен и организатор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что посетил в больнице главу «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, который был госпитализирован после совершенного на него покушения. Об этом сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

«Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы», — передает пресс-служба заявление бизнесмена.

Покушение на Дмитрия Сытого было совершено в столице ЦАР Банги 16 декабря. В посольстве РФ в республике уточнили, что главе «Русского дома» пришла анонимная посылка со взрывчаткой внутри. Она сдетонировала у него в руках, Сытый был госпитализирован. 19 декабря стало известно, что состояние Сытого после покушения остается тяжелым, принято решение о его эвакуации в Россию.

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Позже на месте покушения полиция ЦАР нашла записку с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги. Позднее полиция ЦАР задержала семь человек, которые могут иметь отношение к террористической атаке. В МИД РФ решительно осудили покушение на Сытого и выразили надежду на установление виновных в нем.

Министерство также вызвало французского посла и выразило ему протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны по поводу покушения. Пригожин обратился в МИД России с требованием признать Францию спонсором терроризма, обвинив ее в организации атаки, сообщила ранее пресс-служба «Конкорда». 

В 2019 г. американский телеканал CNN опубликовал расследование, посвященное деятельности компаний, связанных с Пригожиным. Репортеры телеканала в течение месяца собирали информацию в ЦАР, а также исследовали подтверждающие связь Пригожина с республикой документы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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