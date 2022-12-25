Пригожин посетил главу «Русского дома» в ЦАР после покушения

Позже на месте покушения полиция ЦАР нашла записку с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги. Позднее полиция ЦАР задержала семь человек, которые могут иметь отношение к террористической атаке. В МИД РФ решительно осудили покушение на Сытого и выразили надежду на установление виновных в нем.