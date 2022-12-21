МИД вызвал посла Франции после слов о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР
МИД России вызвал французского посла и выразил ему протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны по поводу покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«Обратили внимание французского посла на неприемлемость очередных обвинений в адрес России в распространении «пропаганды» и «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны неких российских частных военных структур. Эти комментарии звучат особенно неуместно и цинично в тот момент, когда российский гражданин, который серьезно пострадал в результате преступной акции, организованной неустановленными лицами, лишь чудом остался жив и продолжает сложное лечение в больнице», – говорится в сообщении.
МИД призвал Париж воздержаться от «неоколониального подхода» к работе с африканскими партнерами и не указывать, «с кем им стоит дружить и сотрудничать», а также перестать нагнетать «антироссийскую истерию» и создавать атмосферу враждебности по отношению к российским представителям и специалистам в ЦАР.
Покушение на Дмитрия Сытого было совершено в столице Центральноафриканской республики Банги 16 декабря. В посольстве РФ в республике уточнили, что главе «Русского дома» пришла анонимная посылка со взрывчаткой внутри. Она сдетонировала у него в руках. Сытый был госпитализирован. 19 декабря стало известно, что состояние Сытого после покушения остается тяжелым, принято решение о его эвакуации в Россию.
Позже на месте покушения полиция ЦАР нашла записку с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги. Позднее полиция ЦАР задержала семь человек, которые могут иметь отношение к террористической атаке. В МИД РФ решительно осудили покушение на Сытого и выразили надежду на установление виновных в нем.