В ЦАР задержали семь человек по делу о теракте против главы «Русского дома»

Покушение на Дмитрия Сытого было совершено в столице ЦАР Банги 16 декабря. В посольстве РФ в республике уточнили, что главе «Русского дома» пришла анонимная посылка со взрывчаткой внутри. Она сдетонировала у него в руках. Сытый был госпитализирован. 19 декабря стало известно, что состояние Сытого после покушения остается тяжелым, принято решение о его эвакуации в Россию.