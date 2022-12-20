В ЦАР задержали семь человек по делу о теракте против главы «Русского дома»
Полиция ЦАР задержала семь человек, которые могут иметь отношение к террористической атаке, в результате которой пострадал глава «Русского дома» Дмитрий Сытый, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника радиостанции Ndeke Luka.
«Задержаны семь человек, часть из них допрошены и отпущены», — отметил собеседник агентства.
Покушение на Дмитрия Сытого было совершено в столице ЦАР Банги 16 декабря. В посольстве РФ в республике уточнили, что главе «Русского дома» пришла анонимная посылка со взрывчаткой внутри. Она сдетонировала у него в руках. Сытый был госпитализирован. 19 декабря стало известно, что состояние Сытого после покушения остается тяжелым, принято решение о его эвакуации в Россию.
Позже на месте покушения полиция ЦАР нашла записку с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги.
В МИД РФ решительно осудили покушение на главу «Русского дома» в ЦАР, а также выразили надежду на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов виновные в организации и совершении этого преступления будут установлены и «понесут заслуженное наказание».