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Главу «Русского дома» экстренно эвакуируют после покушения в Россию

Ведомости

Состояние главы «Русского дома» Дмитрия Сытого после покушения остается тяжелым, принято решение о его эвакуации в Россию. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин.

«Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь. Принято решение об экстренной эвакуации», — рассказал он.

По данным «РИА Новости», Сытого уже привезли в аэропорт для эвакуации.

Покушение на Дмитрия Сытого было совершено в столице ЦАР Банги 16 декабря. В посольстве РФ в республике уточнили, что главе «Русского дома» пришла анонимная посылка со взрывчаткой внутри, она сдетонировали у него в руках. Сытый был госпитализирован.

Позже на месте покушения полиция ЦАР нашла записку с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги.

В МИД РФ решительно осудили покушение на главу «Русского дома» в ЦАР, а также выразили надежду на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов виновные в организации и совершении этого преступления будут установлены и «понесут заслуженное наказание».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных