Главу «Русского дома» экстренно эвакуируют после покушения в Россию
Состояние главы «Русского дома» Дмитрия Сытого после покушения остается тяжелым, принято решение о его эвакуации в Россию. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин.
«Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь. Принято решение об экстренной эвакуации», — рассказал он.
По данным «РИА Новости», Сытого уже привезли в аэропорт для эвакуации.
Покушение на Дмитрия Сытого было совершено в столице ЦАР Банги 16 декабря. В посольстве РФ в республике уточнили, что главе «Русского дома» пришла анонимная посылка со взрывчаткой внутри, она сдетонировали у него в руках. Сытый был госпитализирован.
Позже на месте покушения полиция ЦАР нашла записку с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги.
В МИД РФ решительно осудили покушение на главу «Русского дома» в ЦАР, а также выразили надежду на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов виновные в организации и совершении этого преступления будут установлены и «понесут заслуженное наказание».