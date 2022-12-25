В КНР сообщили о проведении военных учений у Тайваня
Вооруженные силы Китая провели вокруг острова Тайвань военные учения, они являются ответом на недавнюю эскалацию со стороны США, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Его заявление опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat, передает «РИА Новости».
«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 25 декабря организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — сообщил Ши И.
По его словам, войска продолжат предпринимать решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.
Ранее на этой неделе МИД КНР выразил несогласие с оборонным бюджетом США из-за положений о Тайване. В ведомстве закон назвали провокационным, так как в нем игнорируются факты и при этом допускается «вмешательство во внутренние дела» Китая и «нападки и очернение» компартии. По мнению китайского МИДа, документ содержит «большое количество негативных положений», связанных с Тайванем, что нарушает принцип «одного Китая» и подписанные ранее совместные китайско-американские коммюнике. МИД КНР потребовал, чтобы США прекратили попытки сдержать Китай с помощью тайваньского вопроса.
На прошлой неделе оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей китайской армии. По данным тайваньских военных, в маневрах в том числе участвовали 18 стратегических бомбардировщиков H-6, а также один истребитель J-11 и два противолодочных самолета Y-8. В оборонном ведомстве Тайваня сообщили, что использовали для наблюдения и реагирования боевые самолеты, корабли и ракетные комплексы наземного базирования. 12 декабря тайваньские военные также сообщали о восьми самолетах и четырех кораблях, которые продолжали находиться вблизи Тайваня.
Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.