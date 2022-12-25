В КНР сообщили о проведении военных учений у Тайваня

Ранее на этой неделе МИД КНР выразил несогласие с оборонным бюджетом США из-за положений о Тайване. В ведомстве закон назвали провокационным, так как в нем игнорируются факты и при этом допускается «вмешательство во внутренние дела» Китая и «нападки и очернение» компартии. По мнению китайского МИДа, документ содержит «большое количество негативных положений», связанных с Тайванем, что нарушает принцип «одного Китая» и подписанные ранее совместные китайско-американские коммюнике. МИД КНР потребовал, чтобы США прекратили попытки сдержать Китай с помощью тайваньского вопроса.