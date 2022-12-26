Газета
Политика

Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада «рулить» в мировой экономике

Ведомости

В скором времени страны Запада потеряют свои возможности «рулить» в мировой экономике, заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишут «РИА Новости».

«<...> Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться», — заявил министр иностранных дел.

Страны Запада разорвали почти все отношения с Россией, отметил Лавров. При этом, как заявил министр, у российской стороны есть с кем сотрудничать в разных сферах, включая экономику, культуру и др. «За Западом бегать не собираемся», — сказал глава внешнеполитического ведомства. По его словам, Россия «будет ориентироваться на тех», кто ее «никогда не подводил».

Лавров заявил, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы «конец истории», о котором писал философ и политолог Фрэнсис Фукуяма (полное доминирование либеральной идеологии в мире), состоялся в реальной жизни. Министр отметил, что Фукуяма еще 30 лет назад заявил, что наступил конец истории, имея в виду полное доминирование либерального образа жизни. Философ также отмечал исчезновение ее конкурента — системы социализма. По словам дипломата, американская администрация хочет, чтобы конец истории состоялся в реальной жизни, и отражением этого является то, что происходит в Европе и на других континентах.

В конце сентября президент России Владимир Путин говорил, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Он также подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США». Глава государства заверял, что российские культурные и духовные ценности будут защищены от внешнего влияния. «Россия всегда будет Россией», — подчеркнул он.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря Путин говорил, что с помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, однако их расчеты не оправдались. Президент объяснял провал планов Запада собранностью российских предпринимателей и органов власти, а также сплоченностью россиян. 

Ранее по теме: Путин заявил, что расчет Запада разрушить российскую экономику не оправдался

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных