Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада «рулить» в мировой экономике
В скором времени страны Запада потеряют свои возможности «рулить» в мировой экономике, заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишут «РИА Новости».
«<...> Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться», — заявил министр иностранных дел.
Страны Запада разорвали почти все отношения с Россией, отметил Лавров. При этом, как заявил министр, у российской стороны есть с кем сотрудничать в разных сферах, включая экономику, культуру и др. «За Западом бегать не собираемся», — сказал глава внешнеполитического ведомства. По его словам, Россия «будет ориентироваться на тех», кто ее «никогда не подводил».
Лавров заявил, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы «конец истории», о котором писал философ и политолог Фрэнсис Фукуяма (полное доминирование либеральной идеологии в мире), состоялся в реальной жизни. Министр отметил, что Фукуяма еще 30 лет назад заявил, что наступил конец истории, имея в виду полное доминирование либерального образа жизни. Философ также отмечал исчезновение ее конкурента — системы социализма. По словам дипломата, американская администрация хочет, чтобы конец истории состоялся в реальной жизни, и отражением этого является то, что происходит в Европе и на других континентах.
В конце сентября президент России Владимир Путин говорил, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Он также подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США». Глава государства заверял, что российские культурные и духовные ценности будут защищены от внешнего влияния. «Россия всегда будет Россией», — подчеркнул он.
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря Путин говорил, что с помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, однако их расчеты не оправдались. Президент объяснял провал планов Запада собранностью российских предпринимателей и органов власти, а также сплоченностью россиян.