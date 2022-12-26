Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада «рулить» в мировой экономике

В конце сентября президент России Владимир Путин говорил, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Он также подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США». Глава государства заверял, что российские культурные и духовные ценности будут защищены от внешнего влияния. «Россия всегда будет Россией», — подчеркнул он.