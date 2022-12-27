Лавров: США угрожают «физическим устранением» президента России
«Неназванные официальные лица» из Пентагона говорят о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю, то есть фактически они угрожают «физическим устранением» президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.
«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — сказал он.
Лавров отметил, что в случае действительного существования таких идей «кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».
Помимо этого, глава МИДа напомнил о заявлениях западных политиков, которые говорят о возможности ядерной войны. В частности, бывший премьер Великобритании Лиз Трасс в ходе предвыборных дебатов заявила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».
21 декабря Путин отметил, что Россия будет совершенствовать боеготовность ядерной триады. «Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета и в целом баланса сил в мире», — отметил он. Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, а также атомные подводные ракетоносцы.