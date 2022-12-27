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Лавров: США угрожают «физическим устранением» президента России

Ведомости

«Неназванные официальные лица» из Пентагона говорят о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю, то есть фактически они угрожают «физическим устранением» президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — сказал он.

Лавров отметил, что в случае действительного существования таких идей «кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».

Помимо этого, глава МИДа напомнил о заявлениях западных политиков, которые говорят о возможности ядерной войны. В частности, бывший премьер Великобритании Лиз Трасс в ходе предвыборных дебатов заявила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».

21 декабря Путин отметил, что Россия будет совершенствовать боеготовность ядерной триады. «Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета и в целом баланса сил в мире», — отметил он. Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, а также атомные подводные ракетоносцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных