Лавров: США угрожают «физическим устранением» президента России

21 декабря Путин отметил, что Россия будет совершенствовать боеготовность ядерной триады. «Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета и в целом баланса сил в мире», — отметил он. Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, а также атомные подводные ракетоносцы.