Лавров: Россия больше не будет инициировать совместные проекты с ЕС
Россия более не намерена инициировать совместные проекты с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
Министр отметил, что после начала спецоперации РФ на Украине ЕС вслед за США и НАТО объявил России фактически гибридную войну, а отношения Москвы и Брюсселя опустились на самый низкий уровень в истории. Евросоюз, считает Лавров, беспрекословно следует антироссийскому курсу Вашингтона практически по всем вопросам.
«Разумеется, "бизнеса как обычно" с такими контрагентами больше не будет. Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены. Слава Богу, мир клином на Евросоюзе для нас не сходится, у нас много друзей и единомышленников в других частях света», – заявил Лавров.
Глава МИДа подчеркнул, что Москва продолжит работать с теми немногими европейцами, кто «ценит дружбу» с Россией, однако будет готова к возобновлению сотрудничества с остальными, если и когда там появятся политики, «понимающие преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с Россией».
В конце сентября Лавров заявил об окончательной утрате Евросоюзом своей самостоятельности и переходе им в «безоговорочное подчинение» Вашингтону. О потере ЕС своего политического суверенитета заявлял еще в июне и президент РФ Владимир Путин.
Вчера, 26 декабря, Лавров рассказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в Вашингтоне, подтверждает нежелание «хозяев» Киева идти на компромиссы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили.