Лавров: Россия больше не будет инициировать совместные проекты с ЕС

«Разумеется, "бизнеса как обычно" с такими контрагентами больше не будет. Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены. Слава Богу, мир клином на Евросоюзе для нас не сходится, у нас много друзей и единомышленников в других частях света», – заявил Лавров.