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Лавров: Россия больше не будет инициировать совместные проекты с ЕС

Ведомости

Россия более не намерена инициировать совместные проекты с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Министр отметил, что после начала спецоперации РФ на Украине ЕС вслед за США и НАТО объявил России фактически гибридную войну, а отношения Москвы и Брюсселя опустились на самый низкий уровень в истории. Евросоюз, считает Лавров, беспрекословно следует антироссийскому курсу Вашингтона практически по всем вопросам.

«Разумеется, "бизнеса как обычно" с такими контрагентами больше не будет. Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены. Слава Богу, мир клином на Евросоюзе для нас не сходится, у нас много друзей и единомышленников в других частях света», – заявил Лавров.

Глава МИДа подчеркнул, что Москва продолжит работать с теми немногими европейцами, кто «ценит дружбу» с Россией, однако будет готова к возобновлению сотрудничества с остальными, если и когда там появятся политики, «понимающие преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с Россией».

В конце сентября Лавров заявил об окончательной утрате Евросоюзом своей самостоятельности и переходе им в «безоговорочное подчинение» Вашингтону. О потере ЕС своего политического суверенитета заявлял еще в июне и президент РФ Владимир Путин.

Вчера, 26 декабря, Лавров рассказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в Вашингтоне, подтверждает нежелание «хозяев» Киева идти на компромиссы.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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