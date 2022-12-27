Военные Южной Кореи извинились за то, что не сбили беспилотники КНДР

Накануне стало известно, что в воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять беспилотников из Северной Кореи. Для противодействия им в воздух были подняты истребители и ударные вертолеты, при этом один из истребителей Ка-1 по не известной пока причине потерпел крушение, оба пилота катапультировались. Из-за инцидента около 30 рейсов, вылетающих из крупнейших аэропортов страны Инчхон и Кимпхо, были приостановлены по запросу военных на час.