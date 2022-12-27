Военные Южной Кореи извинились за то, что не сбили беспилотники КНДР
Военные Республики Корея извинились за то, что не смогли сбить беспилотники КНДР, вторгшиеся 26 декабря в южнокорейское воздушное пространство, передает телеканал YTN со ссылкой на главу оперативного штаба Комитета начальников штабов Кан Син Чхоля.
«Вчера пять беспилотников противника нарушили воздушное пространство Республики Корея. Наши военные обнаружили их, но не смогли сбить. Просим за это прощения», — отметил Чхоль.
Он признал, что военные были недостаточно подготовлены к этому инциденту, также дроны было сложно обнаружить из-за небольшого размера — менее 3 м. Чхоль пообещал, что в частях будет проведена проверка эксплуатации радиолокационных систем и вооружения.
Накануне стало известно, что в воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять беспилотников из Северной Кореи. Для противодействия им в воздух были подняты истребители и ударные вертолеты, при этом один из истребителей Ка-1 по не известной пока причине потерпел крушение, оба пилота катапультировались. Из-за инцидента около 30 рейсов, вылетающих из крупнейших аэропортов страны Инчхон и Кимпхо, были приостановлены по запросу военных на час.
Северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо, а один из них пролетел над жилыми районами недалеко от Паджу, поднялся в небо над Сеулом, а затем скрылся. Как отметило Yonhap, последний раз БПЛА КНДР вторгались на территорию Южной Кореи летом 2017 г.