Тайвань увеличит срок службы в армии с 4 месяцев до года

Инвэнь объяснила это «невероятно трудное» решение тем, что нынешняя система призыва и подготовки резервистов неэффективна и недостаточна для того, чтобы справиться с растущей военной угрозы, исходящей от Пекина. По ее словам, увеличение сроков службы в армии позволит включить в программу подготовки, в частности, обучение использованию американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.