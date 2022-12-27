Тайвань увеличит срок службы в армии с 4 месяцев до года
Срок обязательной службы в армии Тайваня будет увеличен с четырех месяцев до одного года из-за угрозы, которая исходит от Китая, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, передает Reuters.
«Пока Тайвань достаточно силен, он будет домом демократии и свободы во всем мире, и он не станет полем битвы... Давайте проявим мужество и решимость защитить нашу родину и защитить демократию», – заявила она.
Инвэнь объяснила это «невероятно трудное» решение тем, что нынешняя система призыва и подготовки резервистов неэффективна и недостаточна для того, чтобы справиться с растущей военной угрозы, исходящей от Пекина. По ее словам, увеличение сроков службы в армии позволит включить в программу подготовки, в частности, обучение использованию американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.
Как отмечает Reuters, сейчас армия полуострова насчитывает около 165 000 военнослужащих, увеличение сроков призыва позволит увеличить ее на 60 000 – 70 000 человек с 2027 г. Дипломатическое представительство США в Тайване поддержало это решение администрации острова.
25 декабря вооруженные силы Китая провели вокруг Тайваня военные учения, которым предшествовало принятие оборонного бюджета США. МИД КНР выразил несогласие с документом из-за положений о Тайване. В ведомстве закон назвали провокационным, так как в нем игнорируются факты и при этом допускается «вмешательство во внутренние дела» Китая и «нападки и очернение» компартии.
По мнению китайского МИДа, документ содержит «большое количество негативных положений», связанных с Тайванем, что нарушает принцип «одного Китая» и подписанные ранее совместные китайско-американские коммюнике. МИД КНР потребовал, чтобы США прекратили попытки сдержать Китай с помощью тайваньского вопроса.
Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.