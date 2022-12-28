ФСБ сообщила о ликвидации готовивших теракт по заданию СБУ боевиков
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировали в Кабардино-Балкарии двоих россиян, которые готовили теракт по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.
«Федеральной службой безопасности в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к теракту" пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР. 26 декабря при задержании в пригороде Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы», – приводит сообщение ТАСС.
По информации ФСБ, они были членами террористического общества, которое действовало в Исправительной колонии №3 в Кабардино-Балкарии до 2021 г. После совершения теракта они, как утверждается, планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против России. На месте перестрелки оперативники нашли самодельное взрывное устройство мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат, пистолет и патроны.
Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с незаконным приобретением и хранением оружия и взрывчатки группой лиц (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ), а также посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).
Вчера ФСБ сообщила об уничтожении группы украинских диверсантов на границе РФ. По данным ведомства, разведчики хотели попасть в Брянскую область. При себе у них было иностранное оружие, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, боеприпасы к ним и приборы связи и навигации, а также взрывчатка общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте. По данным ФСБ, командиром группы был Юрий Горовец 1988 года рождения, позывной «Святоша». Его сопровождали два сапера — Максим Михайлов (1990 года рождения, позывной «Не пей пиво») и Тарас Карпюк (1984 года рождения, позывной «Тарасий»).