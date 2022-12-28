ФСБ сообщила о ликвидации готовивших теракт по заданию СБУ боевиков

Вчера ФСБ сообщила об уничтожении группы украинских диверсантов на границе РФ. По данным ведомства, разведчики хотели попасть в Брянскую область. При себе у них было иностранное оружие, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, боеприпасы к ним и приборы связи и навигации, а также взрывчатка общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте. По данным ФСБ, командиром группы был Юрий Горовец 1988 года рождения, позывной «Святоша». Его сопровождали два сапера — Максим Михайлов (1990 года рождения, позывной «Не пей пиво») и Тарас Карпюк (1984 года рождения, позывной «Тарасий»).