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Политика

В Пекине заявили о контроле ситуации с COVID-19 в стране

Ведомости

Власти КНР держат под контролем эпидемиологическую обстановку с СOVID-19 в стране, заявил официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь журналистам.

«В настоящее время развитие эпидемической ситуации в Китае в целом прогнозируемо и находится под контролем. Пекин первым прошел пик эпидемии, производство и жизнь постепенно возвращаются к нормальной жизни», – приводит его слова «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что способность штамма «омикрон» вызывать заболевание в пораженном организме существенно ослабла, в то же время Вэньбинь также объяснил сообщения западных СМИ о неудачах борьбы Китая с коронавирусом скрытыми политическими мотивами.

В начале декабря в Китае были ослаблены антиковидные ограничения, после чего в стране была зафиксирована самая мощная вспышка коронавируса с начала пандемии. В частности, только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. По данным South China Morning Post, за первые 20 дней декабря в стране, вероятно, могли заразиться COVID-19 248 млн человек (это составляет 17,6% населения). В частности, за этот период подхватить COVID-19 могли около половины населения Пекина и провинции Сычуань.

При этом специалисты отмечают, что это ослабленные штаммы, для которых вероятность летального исхода чрезвычайно низкая.

26 декабря власти КНР объявили об отмене с 8 января 2023 г. карантинных мер для въезжающих в страну. 27 декабря Национальная иммиграционная администрация Китая объявила, что с 8 января также возобновляется выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г. Кроме того, возобновится и прием заявлений в КНР от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. Чуть ранее МИД Китая заявило, что упростит выдачу виз иностранцам, которые едут на работу, учебу или для воссоединения с семьей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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