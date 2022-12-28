Песков призвал не искать деструктивного влияния России на Сербию
Не нужно искать деструктивного влияния России на Сербию, потому что республика — это суверенное государство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сербия — это суверенная страна, и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И, естественно, реагирует жестко, когда эти права нарушаются», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что страны имеют тесные союзнические, исторические и духовные отношения, поэтому Россия «очень тесно» следит за тем, что происходит, как обеспечиваются права сербов. «Конечно, мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются», — заключил он.
Президент и главнокомандующий вооруженными силами Сербии Александр Вучич ранее приказал привести войска в высшую степень боевой готовности. По информации портала «Вечерне новости», вооруженные силы непризнанной республики Косово также были приведены в режим высокой боеготовности. Около 1500 силовиков готовы провести наступление на север Косова и Метохию.
Обстановка в регионе обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.
Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Премьер Косова Альбин Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами. После этого Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны.