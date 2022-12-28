Газета
Политика

Путин подписал закон о запрете на работу в прокуратуре для иноагентов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иноагентам запрещено работать в органах прокуратуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, если человек имеет статус иностранного агента, то он не может быть принят на работу в органы прокуратуры. Сотрудник также не сможет продолжать работу, если его признают иноагентом.  

5 декабря Путин подписал закон о внесении ряда поправок, ужесточающих законодательство об иноагентах. По словам одного из автора поправок Василия Пискарева, среди мер, на которые направлены изменения, – запрет для иноагентов на ведение образовательной и просветительской деятельности для несовершеннолетних. «Наша страна должна быть надежно защищена от любых попыток иностранного вмешательства», — заключил он.

23 декабря в реестр иноагентов были включены организации «Роскомсвобода», «Феминистское антивоенное сопротивление», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», Anti-Corruption Foundation, а также политолог Андрей Колесников, правозащитница Светлана Ганнушкина, журналисты Глеб Пьяных и Анастасия Жвик.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

Ранее по теме: Суд отказался исключить писателя Глуховского из реестра иноагентов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных