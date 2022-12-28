Путин подписал закон о запрете на работу в прокуратуре для иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иноагентам запрещено работать в органах прокуратуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту закона, если человек имеет статус иностранного агента, то он не может быть принят на работу в органы прокуратуры. Сотрудник также не сможет продолжать работу, если его признают иноагентом.
5 декабря Путин подписал закон о внесении ряда поправок, ужесточающих законодательство об иноагентах. По словам одного из автора поправок Василия Пискарева, среди мер, на которые направлены изменения, – запрет для иноагентов на ведение образовательной и просветительской деятельности для несовершеннолетних. «Наша страна должна быть надежно защищена от любых попыток иностранного вмешательства», — заключил он.
23 декабря в реестр иноагентов были включены организации «Роскомсвобода», «Феминистское антивоенное сопротивление», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», Anti-Corruption Foundation, а также политолог Андрей Колесников, правозащитница Светлана Ганнушкина, журналисты Глеб Пьяных и Анастасия Жвик.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.