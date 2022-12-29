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В Мосгордуме допустили, что Собянин снова выдвинет свою кандидатуру на пост мэра

Ведомости

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин может выдвинуть свою кандидатуру на новый срок благодаря изменениям в федеральном законодательстве, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«После изменения федерального законодательства Сергей Семенович имеет право на выдвижение», — сказал Шапошников, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

В конце октября президент России Владимир Путин отметил, что действующий мэр столицы много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей Москвы. По его словам, был период в истории столицы, когда здесь нарастали проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур. Они и сейчас отчасти появляются, но мэру столицы удалось сделать многое, чтобы купировать эти угрозы, подчеркнул глава государства.

В 2010 г. Собянин по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева был утвержден в должности мэра Москвы голосованием в Мосгордуме, в 2013 г. избран на эту должность на досрочных выборах, получив в первом туре 51,37% голосов избирателей. В 2018 г. на очередных выборах переизбран на третий срок, набрав 70,17% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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