В Мосгордуме допустили, что Собянин снова выдвинет свою кандидатуру на пост мэра

В конце октября президент России Владимир Путин отметил, что действующий мэр столицы много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей Москвы. По его словам, был период в истории столицы, когда здесь нарастали проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур. Они и сейчас отчасти появляются, но мэру столицы удалось сделать многое, чтобы купировать эти угрозы, подчеркнул глава государства.