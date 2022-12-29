В Мосгордуме допустили, что Собянин снова выдвинет свою кандидатуру на пост мэра
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин может выдвинуть свою кандидатуру на новый срок благодаря изменениям в федеральном законодательстве, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«После изменения федерального законодательства Сергей Семенович имеет право на выдвижение», — сказал Шапошников, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
В конце октября президент России Владимир Путин отметил, что действующий мэр столицы много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей Москвы. По его словам, был период в истории столицы, когда здесь нарастали проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур. Они и сейчас отчасти появляются, но мэру столицы удалось сделать многое, чтобы купировать эти угрозы, подчеркнул глава государства.
В 2010 г. Собянин по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева был утвержден в должности мэра Москвы голосованием в Мосгордуме, в 2013 г. избран на эту должность на досрочных выборах, получив в первом туре 51,37% голосов избирателей. В 2018 г. на очередных выборах переизбран на третий срок, набрав 70,17% голосов.