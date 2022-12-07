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Собянин назвал бессовестными заявления об особом положении Москвы при мобилизации

Ведомости

Заявления о том, что Москва находилась в особом положении во время частичной мобилизации, не соответствуют действительности и являются бессовестными, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр».

«Я слышал эти рассуждения и считаю, что они просто бессовестные, ничего такого близко даже не было, вот даже близко не было. Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что в этом контексте необходимо учитывать специфику столицы, где расположено большое количество федеральных министерств и иных ведомств, промышленных предприятий и др. Из-за этого, по словам Собянина, число граждан, которые потенциально могут получить бронь от мобилизации, в Москве гораздо выше, чем в других субъектах РФ.

Мэр Москвы также подчеркнул, что слухи о второй волне мобилизации распространяются для того, чтобы посеять панику среди населения и вынудить граждан покинуть страну. Речь идет о провокации, потому что никакой необходимости в проведении новой мобилизации сейчас нет.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

Сегодня глава российского государства в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что проводить новую мобилизация в стране не планируется. «Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — подчеркнул президент.

Ранее по теме: Путин назвал разговоры о дополнительной мобилизации бессмысленными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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