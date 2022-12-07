Собянин назвал бессовестными заявления об особом положении Москвы при мобилизации

«Я слышал эти рассуждения и считаю, что они просто бессовестные, ничего такого близко даже не было, вот даже близко не было. Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).