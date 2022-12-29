В Госдуму внесли поправки о максимальной соцподдержке вдов погибших в СВО военных

Ранее в декабре депутаты от комитета нижней палаты по обороне предложили дополнительно защитить трудовые права участников боевых действий. В соответствии с поправками граждане, проходившие военную службу по контракту во время чрезвычайных обстоятельств или принимавшие участие в специальной военной операции на Украине, смогут получить преимущественное право поступления на работу не ниже ранее занимаемой должности.