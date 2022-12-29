В Госдуму внесли поправки о максимальной соцподдержке вдов погибших в СВО военных
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается предоставлять максимальные меры социальной поддержки супругам российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, исключив требование их «одинокого проживания».
Поправки в закон «О ветеранах» были внесены председателем ГД Вячеславом Володиным и всеми лидерами думских фракций.
В пояснительной записке к документу отмечается, что действующее законодательство предполагает разные меры поддержки для вдов, проживающих одиноко или только с детьми, и вдов, проживающих, например, с родителями.
«Речь идет о совершенно излишней бюрократической норме, которая зачастую оставляет без соцподдержки семьи с детьми», – отметил сенатор Андрей Турчак в своем Telegram-канале. По его словам, вдовы, не живущие отдельно, оказываются лишены льготного пенсионного и медицинского обеспечения, компенсации оплаты ЖКУ и в отдельных случаях – жилья.
Принятие поправок позволит повысить уровень социальной защищенности супруги погибшего ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак, отметили авторы поправок.
«Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан», – приводит пресс-служба ГД слова Володина.
Ранее в декабре депутаты от комитета нижней палаты по обороне предложили дополнительно защитить трудовые права участников боевых действий. В соответствии с поправками граждане, проходившие военную службу по контракту во время чрезвычайных обстоятельств или принимавшие участие в специальной военной операции на Украине, смогут получить преимущественное право поступления на работу не ниже ранее занимаемой должности.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.