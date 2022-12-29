Конституции ДНР и ЛНР будут синхронно приняты 30 декабря

«Ведомости» писали 1 ноября, что в Кремле был определен порядок принятия основных законов регионов, которые 30 сентября подписали договоры о присоединении к России. Предполагалось, что до конца ноября закончится работа над конституциями ДНР и ЛНР и после этого они поступят на утверждение народным собраниям этих субъектов Федерации.