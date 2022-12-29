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Конституции ДНР и ЛНР будут синхронно приняты 30 декабря

Ведомости

В пятницу, 30 декабря, будут синхронно приняты конституции двух новых республик в составе России – ДНР и ЛНР, сказал «Ведомостям» источник, близкий к Госдуме.

Спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко 29 декабря заявил журналистам на пресс-конференции, что парламент региона соберется на заседание 30 декабря: «Завтра [30 декабря] состоится пленарное заседание, один из вопросов будет принятие конституции».

Спикер народного совета ДНР Владимир Бидевка 4 декабря говорил, что такое мероприятие планируется до конца 2022 г. «Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации», – сообщал он журналистам.

Прессу в ДНР позвали на заседание регионального парламента 30 декабря, не уточнив его повестку.

ДНР и ЛНР могут принять новые конституции до конца года

Это станет шагом к унификации местного и российского законодательства

«Ведомости» писали 1 ноября, что в Кремле был определен порядок принятия основных законов регионов, которые 30 сентября подписали договоры о присоединении к России. Предполагалось, что до конца ноября закончится работа над конституциями ДНР и ЛНР и после этого они поступят на утверждение народным собраниям этих субъектов Федерации.

Заняться в первую очередь конституциями ДНР и ЛНР решили, поскольку голосовать за их принятие могут действующие депутаты, избранные после провозглашения независимости от Украины, но еще до присоединения к РФ, говорил федеральный чиновник.

Уставы Херсонской и Запорожской областей, как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, примут в другие сроки. «Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации», – говорил федеральный чиновник.

Их выборы намечены на 10 сентября 2023 г. и переносить их пока не планируется, писали «Ведомости» 26 декабря.

Ранее по теме: В четырех новых регионах России в 2023 году пройдут выборы, несмотря на военное положение

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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