Конституции ДНР и ЛНР будут синхронно приняты 30 декабря
В пятницу, 30 декабря, будут синхронно приняты конституции двух новых республик в составе России – ДНР и ЛНР, сказал «Ведомостям» источник, близкий к Госдуме.
Спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко 29 декабря заявил журналистам на пресс-конференции, что парламент региона соберется на заседание 30 декабря: «Завтра [30 декабря] состоится пленарное заседание, один из вопросов будет принятие конституции».
Спикер народного совета ДНР Владимир Бидевка 4 декабря говорил, что такое мероприятие планируется до конца 2022 г. «Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации», – сообщал он журналистам.
Прессу в ДНР позвали на заседание регионального парламента 30 декабря, не уточнив его повестку.
«Ведомости» писали 1 ноября, что в Кремле был определен порядок принятия основных законов регионов, которые 30 сентября подписали договоры о присоединении к России. Предполагалось, что до конца ноября закончится работа над конституциями ДНР и ЛНР и после этого они поступят на утверждение народным собраниям этих субъектов Федерации.
Заняться в первую очередь конституциями ДНР и ЛНР решили, поскольку голосовать за их принятие могут действующие депутаты, избранные после провозглашения независимости от Украины, но еще до присоединения к РФ, говорил федеральный чиновник.
Уставы Херсонской и Запорожской областей, как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, примут в другие сроки. «Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации», – говорил федеральный чиновник.
Их выборы намечены на 10 сентября 2023 г. и переносить их пока не планируется, писали «Ведомости» 26 декабря.