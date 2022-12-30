«Коммерсантъ» узнал детали программы по военной подготовке студентов

Позднее, 28 декабря, в ведомстве сообщили, что рекомендовали включить этот модуль в программу обучения со следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2023 г. С 1 сентября на программу, которая будет включать курс по начальной военной подготовке в рамках ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории, перейдут и школы, сообщали в Минпросвещения.