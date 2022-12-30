«Коммерсантъ» узнал детали программы по военной подготовке студентов
В российские вузы поступила программа курса по основам военной подготовки студентов, который Минобрнауки рекомендовало включить в обучение с 1 сентября 2023 г., пишет «Коммерсантъ».
В рамках курса студенты изучат содержание общевоинских уставов ВС России, узнают об организации и способах ведения современного общевойскового боя, а также задачах и организационно-штатной структуре общевойсковых подразделений.
Студентов кроме этого научат оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, травмах, а также ориентироваться на местности без карты. Кроме того, они прослушают лекции о ядерном, химическом и биологическом оружии, мерах профилактики в условиях заражения. Студенты также научатся разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, а также использовать ручные гранаты.
В рамках курса есть и раздел «военно-политическая подготовка», который познакомит российских студентов с «новыми тенденциями и особенностями развития современных международных отношений», а также с «местом и ролью России в многополярном мире», отмечает издание.
Всего на данный курс выделено 108 часов, 72 из которых – аудиторные, получение документа подтвердили газете в МИСиС, МЭИ, МИФИ и МФТИ.
О том что курс по основам военной подготовки появится в российских вузах, Минобрнауки сообщило 23 декабря. Модуль «Основы военной подготовки» был разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, отметили там.
Позднее, 28 декабря, в ведомстве сообщили, что рекомендовали включить этот модуль в программу обучения со следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2023 г. С 1 сентября на программу, которая будет включать курс по начальной военной подготовке в рамках ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории, перейдут и школы, сообщали в Минпросвещения.