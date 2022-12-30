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«Коммерсантъ» узнал детали программы по военной подготовке студентов

Ведомости

В российские вузы поступила программа курса по основам военной подготовки студентов, который Минобрнауки рекомендовало включить в обучение с 1 сентября 2023 г., пишет «Коммерсантъ».

В рамках курса студенты изучат содержание общевоинских уставов ВС России, узнают об организации и способах ведения современного общевойскового боя, а также задачах и организационно-штатной структуре общевойсковых подразделений.

Студентов кроме этого научат оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, травмах, а также ориентироваться на местности без карты. Кроме того, они прослушают лекции о ядерном, химическом и биологическом оружии, мерах профилактики в условиях заражения. Студенты также научатся разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, а также использовать ручные гранаты.

В рамках курса есть и раздел «военно-политическая подготовка», который познакомит российских студентов с «новыми тенденциями и особенностями развития современных международных отношений», а также с «местом и ролью России в многополярном мире», отмечает издание.

Всего на данный курс выделено 108 часов, 72 из которых – аудиторные, получение документа подтвердили газете в МИСиС, МЭИ, МИФИ и МФТИ.

О том что курс по основам военной подготовки появится в российских вузах, Минобрнауки сообщило 23 декабря. Модуль «Основы военной подготовки» был разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, отметили там.

Позднее, 28 декабря, в ведомстве сообщили, что рекомендовали включить этот модуль в программу обучения со следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2023 г. С 1 сентября на программу, которая будет включать курс по начальной военной подготовке в рамках ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории, перейдут и школы, сообщали в Минпросвещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных