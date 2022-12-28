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Общество

Основы военной подготовки могут включить в программу вузов с сентября 2023 года

Ведомости

Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в программу обучения со следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. 

«Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 г.», — сказано в сообщении.

О том, что в российских вузах появится курс по основам военной подготовки, Минобрнауки сообщило 23 декабря. В ведомстве уточнили, что он будет включен в программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы. 

С 1 сентября на программу, которая будет включать курс по начальной военной подготовке в рамках ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории, перейдут и школы, сообщали в Минпросвещения. 

В начале сентября Минпросвещения также опубликовало приказ с внесенными изменениями во ФГОС среднего общего образования. Поправки также содержали обязательное изучение спецоперации для учеников 10-11 классов. Кроме того, в Рособрнадзоре не раз говорили, что задания по СВО появятся в ЕГЭ. В ведомстве уточнили, что в 2023 г. включать вопросы, связанные с вхождением новых территорий в состав РФ, не планируется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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