Основы военной подготовки могут включить в программу вузов с сентября 2023 года
Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в программу обучения со следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
«Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 г.», — сказано в сообщении.
О том, что в российских вузах появится курс по основам военной подготовки, Минобрнауки сообщило 23 декабря. В ведомстве уточнили, что он будет включен в программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы.
С 1 сентября на программу, которая будет включать курс по начальной военной подготовке в рамках ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории, перейдут и школы, сообщали в Минпросвещения.
В начале сентября Минпросвещения также опубликовало приказ с внесенными изменениями во ФГОС среднего общего образования. Поправки также содержали обязательное изучение спецоперации для учеников 10-11 классов. Кроме того, в Рособрнадзоре не раз говорили, что задания по СВО появятся в ЕГЭ. В ведомстве уточнили, что в 2023 г. включать вопросы, связанные с вхождением новых территорий в состав РФ, не планируется.