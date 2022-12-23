В российских вузах появится курс по основам военной подготовки

В начале сентября Минпросвещения также опубликовало приказ с внесенными изменениями во ФГОС среднего общего образования. Поправки также содержали обязательное изучение спецоперации для учеников 10-11 классов. Кроме того, в Рособрнадзоре не раз говорили, что задания по СВО появятся в ЕГЭ. В ведомстве уточнили, что в 2023 г. включать вопросы, связанные с вхождением новых территорий в состав РФ, не планируется.