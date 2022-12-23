В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
Курс по основам военной подготовки появится в российских университетах, передает пресс-служба Минобрнауки.
«Модуль "Основы военной подготовки" разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Минпросвещения накануне утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. На новую программу школы перейдут с 1 сентября 2023 г.
В начале сентября Минпросвещения также опубликовало приказ с внесенными изменениями во ФГОС среднего общего образования. Поправки также содержали обязательное изучение спецоперации для учеников 10-11 классов. Кроме того, в Рособрнадзоре не раз говорили, что задания по СВО появятся в ЕГЭ. В ведомстве уточнили, что в 2023 г. включать вопросы, связанные с вхождением новых территорий в состав РФ, не планируется.