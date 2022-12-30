В ЛНР и ДНР одобрили новую Конституцию

Накануне, 29 декабря, источник «Ведомостей», близкий к Госдуме, сообщил что новые конституции ЛНР и ДНР будут приняты 30 декабря синхронно. Тогда же спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко говорил журналистам, что парламент республики соберется на заседание 30 декабря. Он уточнял, что одним из вопросов будет принятие конституции.