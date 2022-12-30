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В ЛНР и ДНР одобрили новую Конституцию

Ведомости

Народный совет ЛНР одобрил принятие новой конституции республики. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Отмечается, что решение принято единогласно. За принятие проекта проголосовали 43 присутствующих депутата.

Спустя час аналогичное решение принял парламент ДНР, передает ТАСС. Новую конституцию ДНР также поддержали все присутствующие депутаты.

«Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин, обращаясь к парламенту республики. 

Накануне, 29 декабря, источник «Ведомостей», близкий к Госдуме, сообщил что новые конституции ЛНР и ДНР будут приняты 30 декабря синхронно. Тогда же спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко говорил журналистам, что парламент республики соберется на заседание 30 декабря. Он уточнял, что одним из вопросов будет принятие конституции.

В начале декабря спикер народного совета ДНР Владимир Бидевка также отмечал, что власти планируют принять новую конституцию до конца 2022 г.

Еще 1 ноября «Ведомости» писали, что в Кремле был определен порядок принятия основных законов новых четырех регионов РФ. Ожидалось, что работа над конституциями ДНР и ЛНР закончится до конца ноября, а после этого документы должны будут утвердить народные собрания этих субъектов.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных