В ЛНР и ДНР одобрили новую Конституцию
Народный совет ЛНР одобрил принятие новой конституции республики. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».
Отмечается, что решение принято единогласно. За принятие проекта проголосовали 43 присутствующих депутата.
Спустя час аналогичное решение принял парламент ДНР, передает ТАСС. Новую конституцию ДНР также поддержали все присутствующие депутаты.
«Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин, обращаясь к парламенту республики.
Накануне, 29 декабря, источник «Ведомостей», близкий к Госдуме, сообщил что новые конституции ЛНР и ДНР будут приняты 30 декабря синхронно. Тогда же спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко говорил журналистам, что парламент республики соберется на заседание 30 декабря. Он уточнял, что одним из вопросов будет принятие конституции.
В начале декабря спикер народного совета ДНР Владимир Бидевка также отмечал, что власти планируют принять новую конституцию до конца 2022 г.
Еще 1 ноября «Ведомости» писали, что в Кремле был определен порядок принятия основных законов новых четырех регионов РФ. Ожидалось, что работа над конституциями ДНР и ЛНР закончится до конца ноября, а после этого документы должны будут утвердить народные собрания этих субъектов.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.