Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом глав недружественных государств, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российская сторона фактически не имеет с ними контактов, добавил он.
«Нет. Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин поздравлять президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и глав других недружественных стран с Новым годом.
26 декабря Песков сообщал, что Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом.
Пресс-служба Кремля 30 декабря опубликовала список лидеров государств, которые получили новогодние поздравления от Владимира Путина. В их числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель КНР Си Цзиньпин и другие главы зарубежных стран.
В прошлом году, согласно информации на сайте Кремля, Путин поздравлял с Новым годом американского лидера. Российский президент отметил, что РФ и США несут «особую ответственность за международную и региональную стабильность». Он также выразил надежду, что странам удастся наладить «эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга».
Кроме того, Путин отправлял поздравительные послания лидерам Канады, Италии, Великобритании, Испании, Германии, Франции и др.