Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

«Нет. Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин поздравлять президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и глав других недружественных стран с Новым годом.