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Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

Ведомости

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом глав недружественных государств, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российская сторона фактически не имеет с ними контактов, добавил он.

«Нет. Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин поздравлять президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и глав других недружественных стран с Новым годом.

26 декабря Песков сообщал, что Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом.

Пресс-служба Кремля 30 декабря опубликовала список лидеров государств, которые получили новогодние поздравления от Владимира Путина. В их числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель КНР Си Цзиньпин и другие главы зарубежных стран.

В прошлом году, согласно информации на сайте Кремля, Путин поздравлял с Новым годом американского лидера. Российский президент отметил, что РФ и США несут «особую ответственность за международную и региональную стабильность». Он также выразил надежду, что странам удастся наладить «эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга».

Кроме того, Путин отправлял поздравительные послания лидерам Канады, Италии, Великобритании, Испании, Германии, Франции и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных