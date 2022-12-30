В Кремле прокомментировали принятие новых конституций ДНР и ЛНР
Процесс интеграции новых регионов России идет полным ходом, обеспечение безопасности жителей этих субъектов приоритетно для Кремля и является главной целью спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал принятие ДНР и ЛНР новых конституций республик.
«Процесс интеграции этих республик в юридическое, правовое, экономическое, социальное [поле], пространство безопасности Российской Федерации идет полным ходом. И конечно, для нас главное, чтобы как можно скорее была обеспечена безопасность республик, а как вы знаете, обеспечение безопасности людей, которые проживают там, является главной целью нашей операции. Об этом говорил президент. И нам важно, чтобы эти республики уверенно заняли свое место среди всех субъектов Российской Федерации», – рассказал он.
Ранее сегодня парламент ДНР единогласно одобрил принятие новой конституции республики. Спустя час аналогичное решение принял также и парламент ДНР.
29 декабря источник «Ведомостей», близкий к Госдуме, сообщил, что новые конституции ЛНР и ДНР будут приняты 30 декабря синхронно. В начале декабря спикер народного совета ДНР Владимир Бидевка также отмечал, что власти планируют принять новую конституцию до конца 2022 г.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.