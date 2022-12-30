В Кремле прокомментировали принятие новых конституций ДНР и ЛНР

«Процесс интеграции этих республик в юридическое, правовое, экономическое, социальное [поле], пространство безопасности Российской Федерации идет полным ходом. И конечно, для нас главное, чтобы как можно скорее была обеспечена безопасность республик, а как вы знаете, обеспечение безопасности людей, которые проживают там, является главной целью нашей операции. Об этом говорил президент. И нам важно, чтобы эти республики уверенно заняли свое место среди всех субъектов Российской Федерации», – рассказал он.