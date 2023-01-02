В тренировочном центре ЧВК «Вагнер» заявили о подготовке более 10 000 бойцов

В декабре губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что участники добровольных народных дружин будут проходить подготовку на площадках ЧВК «Вагнер». По его словам, сами жители еще в начале спецоперации выступили с инициативой оказать помощь приграничному региону в патрулировании и охране объектов критической инфраструктуры. В результате в народные добровольные дружины удалось набрать более 2000 человек. Среди таких людей — бывшие военнослужащие, в том числе те, кто прошел горячие точки, но по тем или иным причинам не смогли убыть в зону спецоперации, пояснил Старовойт.