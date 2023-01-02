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В тренировочном центре ЧВК «Вагнер» заявили о подготовке более 10 000 бойцов

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В прошлом году ЧВК «Вагнер» подготовила в своем тренировочном центре более 10 000 специалистов, сообщил «РИА Новости» один из руководителей центра с позывным «Ток».

«За период обучения через учебный центр ЧВК “Вагнер” прошло более 10 000 обучаемых. Это за период с начала специальной военной операции», — рассказал он.

В центре готовят как бойцов «Вагнера», так участников  отрядов территориальной обороны, которые создаются в приграничных регионах. С бойцами, по словам руководителя центра, занимаются инструкторы с опытом боевой работы в командировках на различных направлениях. 

«Наша задача — в минимально сжатые сроки передать максимум информации, которая будет необходима этим людям при ведении боевых действий и выполнении специальных задач», — сказал он.

Ранее по теме: Пригожин заявил о создании центров подготовки ополченцев в двух регионах РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале ноября прошлого года подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. Он заявил, что сам будет финансировать эти центры подготовки, поддержки из федерального и регионального бюджетов ЧВК не потребуется. По мнению бизнесмена, местные жители лучше знают свои территории и способны бороться с диверсионно-разведывательными группами и «принять на себя первый удар в случае необходимости». 

В декабре губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что участники добровольных народных дружин будут проходить подготовку на площадках ЧВК «Вагнер». По его словам, сами жители еще в начале спецоперации выступили с инициативой оказать помощь приграничному региону в патрулировании и охране объектов критической инфраструктуры. В результате в народные добровольные дружины удалось набрать более 2000 человек. Среди таких людей — бывшие военнослужащие, в том числе те, кто прошел горячие точки, но по тем или иным причинам не смогли убыть в зону спецоперации, пояснил Старовойт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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