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Политика

В Германии заявили о сохранении контактов с Россией на разных уровнях

Ведомости

Берлин и Москва продолжают поддерживать контакты на многих уровнях, заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман журналистам.

«Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией», – приводит ее слова ТАСС.

Хофман напомнила о прямых контактах канцлера ФРГ Олафа Шольца и других европейских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что контакты проходят и на других уровнях.

В последний раз Путин и Шольц говорили по телефону месяц назад, 2 декабря. В ходе переговоров Путин «подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции». Он обратил внимание «на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями», что препятствует переговорному процессу между Россией и Украиной, а также приводит «к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения» со стороны украинских националистов. В связи с этим Путин призвал Шольца пересмотреть свои подходы в этом контексте. Стороны также обсудили реализацию зерновой сделки.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончательной утрате Евросоюзом своей самостоятельности и переходе им в «безоговорочное подчинение» Вашингтону. 27 декабря Лавров сообщил, что Россия более не намерена инициировать совместные проекты с Евросоюзом, который, по его оценке, фактически объявил РФ гибридную войну. При этом Москва продолжит работать с теми немногими европейцами, кто «ценит дружбу» с Россией, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных