В Германии заявили о сохранении контактов с Россией на разных уровнях

В последний раз Путин и Шольц говорили по телефону месяц назад, 2 декабря. В ходе переговоров Путин «подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции». Он обратил внимание «на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями», что препятствует переговорному процессу между Россией и Украиной, а также приводит «к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения» со стороны украинских националистов. В связи с этим Путин призвал Шольца пересмотреть свои подходы в этом контексте. Стороны также обсудили реализацию зерновой сделки.