В Германии заявили о сохранении контактов с Россией на разных уровнях
Берлин и Москва продолжают поддерживать контакты на многих уровнях, заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман журналистам.
«Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией», – приводит ее слова ТАСС.
Хофман напомнила о прямых контактах канцлера ФРГ Олафа Шольца и других европейских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что контакты проходят и на других уровнях.
В последний раз Путин и Шольц говорили по телефону месяц назад, 2 декабря. В ходе переговоров Путин «подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции». Он обратил внимание «на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями», что препятствует переговорному процессу между Россией и Украиной, а также приводит «к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения» со стороны украинских националистов. В связи с этим Путин призвал Шольца пересмотреть свои подходы в этом контексте. Стороны также обсудили реализацию зерновой сделки.
В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончательной утрате Евросоюзом своей самостоятельности и переходе им в «безоговорочное подчинение» Вашингтону. 27 декабря Лавров сообщил, что Россия более не намерена инициировать совместные проекты с Евросоюзом, который, по его оценке, фактически объявил РФ гибридную войну. При этом Москва продолжит работать с теми немногими европейцами, кто «ценит дружбу» с Россией, подчеркнул он.