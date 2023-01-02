Yonhap: у КНДР уже может быть до 60 ядерных боеголовок

Северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо, а один из них пролетел над жилыми районами недалеко от Паджу, поднялся в небо над Сеулом, а затем скрылся. Как отметило Yonhap, последний раз БПЛА КНДР вторгались на территорию Южной Кореи летом 2017 г.