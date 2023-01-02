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Yonhap: у КНДР уже может быть до 60 ядерных боеголовок

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Арсенал Северной Кореи насчитывает от 15 до 60 ядерных боеголовок, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на подсчеты аналитиков.

Так, в Американском обществе ученых-ядерщиков (BAS) считают, что к сентябрю у КНДР было 20-30 таких боеголовок, произведенных в основном для использования в баллистических ракетах средней дальности.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в свою очередь в июне сообщал о наличии у Пхеньяна 20 боеголовок. При этом запасов сырья (урана-235 и плутония-239) КНДР хватит еще на 45-55 снарядов, считают там.

Исследовательский центр ядерного разоружения (RECNA) Университета Нагасаки в Японии оценивает запасы Северной Кореи в 40 боеголовок. Аналитики же Института национальной стратегии (INSS) при Университете национальной обороны США еще в ноябре утверждали, что у КНДР есть от 15 до 60 таких боеприпасов.

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Ранее Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщило, что КНДР в ночь на 1 января запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Прежде чем упасть в море, ракета пролетела около 400 км, сообщили военные. Утром 31 декабря КНДР из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто выпустила в сторону Японского моря три аналогичных ракеты.

В этот день, как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), была проведена церемония преподнесения сверхкрупных реактивных орудий 600-миллиметрового калибра. В своей речи на церемонии лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что на этом вооружении может быть размещено тактическое ядерное оружие.

27 декабря представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О сообщил в ходе брифинга, что в воздушное пространство республики вторглись пять беспилотников из Северной Кореи. 

Северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо, а один из них пролетел над жилыми районами недалеко от Паджу, поднялся в небо над Сеулом, а затем скрылся. Как отметило Yonhap, последний раз БПЛА КНДР вторгались на территорию Южной Кореи летом 2017 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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