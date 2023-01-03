Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой МИД Израиля

1 ноября 2022 г. на пятых за 3,5 года парламентских выборах в Израиле победу одержал союз четырех правых и религиозных партий во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, который уже возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г. Наибольшее число мест получила его партия (32). На втором месте в объединении (и на третьем по количеству парламентариев во всем парламенте) оказался крайне правый «Религиозный сионизм», который взял 14 мест. ШАС и «Яхадут ха-Тора» получили 11 и 7 мест соответственно.