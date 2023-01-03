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Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой МИД Израиля

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с израильским коллегой Эли Коэном, сообщается в Telegram-канале российского МИДа.

Лавров поздравил Коэна со вступлением в должность и «выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем».

Уточняется, что главы МИД обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе укрепление торгово-экономического сотрудничества, а также необходимость созыва заседания смешанной Российско-Израильской комиссии. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке. Лавров при обсуждении урегулирования палестино-израильских отношений подчеркнул «готовность продолжать содействие перезапуску мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе». Также глава российского МИДа информировал коллегу о ситуации на Украине.

«С.В.Лавров подтвердил российскую позицию в пользу нормализации обстановки в Сирии политико-дипломатическими методами при уважении ее суверенитета и территориальной целостности, необходимость ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», – говорится в сообщении.

1 ноября 2022 г. на пятых за 3,5 года парламентских выборах в Израиле победу одержал союз четырех правых и религиозных партий во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, который уже возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г. Наибольшее число мест получила его партия (32). На втором месте в объединении (и на третьем по количеству парламентариев во всем парламенте) оказался крайне правый «Религиозный сионизм», который взял 14 мест. ШАС и «Яхадут ха-Тора» получили 11 и 7 мест соответственно.

21 декабря 2022 г. Нетаньяху заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что ему удалось сформировать новую правительственную коалицию после нескольких недель переговоров с правыми и религиозными партиями-партнерами.

29 декабря 2022 г. новое правительство во главе с Нетаньяху привели к присяге перед парламентом, сообщала газета Times of Israel.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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