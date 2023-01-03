Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой МИД Израиля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с израильским коллегой Эли Коэном, сообщается в Telegram-канале российского МИДа.
Лавров поздравил Коэна со вступлением в должность и «выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем».
Уточняется, что главы МИД обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе укрепление торгово-экономического сотрудничества, а также необходимость созыва заседания смешанной Российско-Израильской комиссии. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке. Лавров при обсуждении урегулирования палестино-израильских отношений подчеркнул «готовность продолжать содействие перезапуску мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе». Также глава российского МИДа информировал коллегу о ситуации на Украине.
«С.В.Лавров подтвердил российскую позицию в пользу нормализации обстановки в Сирии политико-дипломатическими методами при уважении ее суверенитета и территориальной целостности, необходимость ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», – говорится в сообщении.
1 ноября 2022 г. на пятых за 3,5 года парламентских выборах в Израиле победу одержал союз четырех правых и религиозных партий во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, который уже возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г. Наибольшее число мест получила его партия (32). На втором месте в объединении (и на третьем по количеству парламентариев во всем парламенте) оказался крайне правый «Религиозный сионизм», который взял 14 мест. ШАС и «Яхадут ха-Тора» получили 11 и 7 мест соответственно.
21 декабря 2022 г. Нетаньяху заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что ему удалось сформировать новую правительственную коалицию после нескольких недель переговоров с правыми и религиозными партиями-партнерами.
29 декабря 2022 г. новое правительство во главе с Нетаньяху привели к присяге перед парламентом, сообщала газета Times of Israel.