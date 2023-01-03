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Захарова: попытка оправдать использование украинских лозунгов «шуткой» не пройдет

Ведомости

Объяснение, что приветствие украинских националистов было произнесено «в шутку», не пройдет. Каждый, кто использует такие лозунги, выступают в поддержку нацизма и фашизма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возникшую дискуссию об украинских лозунгах. 

«На днях вновь оживилась дискуссия относительно использования “славы” и “героев”. <...> Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это “как бы в шутку”, не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму», — написала она в своем Telegram-канале. 

Захарова заявила, что люди, произносящие данное приветствие, делают это «от своей безграмотности или безнравственности». Она также напомнила историю возникновения националистической кричалки и заключила, что «именно так коллаборационисты салютовали вермахту и частям СС».

Ранее в сети появилось видео, на котором российский певец Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. 

Накануне, 2 января, в Госдуме и Совфеде призвали принять меры в отношении певца. Так, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что нужно лишить Меладзе всех званий за высказывание об Украине. Позже член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила лишить артиста не званий, а российского гражданства. 

3 января Меладзе написал в своем Telegram-канале, что «не может и не хочет никого ненавидеть», а также добавил, что не пытается кому-либо угодить. «Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных