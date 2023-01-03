Захарова: попытка оправдать использование украинских лозунгов «шуткой» не пройдет
Объяснение, что приветствие украинских националистов было произнесено «в шутку», не пройдет. Каждый, кто использует такие лозунги, выступают в поддержку нацизма и фашизма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возникшую дискуссию об украинских лозунгах.
«На днях вновь оживилась дискуссия относительно использования “славы” и “героев”. <...> Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это “как бы в шутку”, не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова заявила, что люди, произносящие данное приветствие, делают это «от своей безграмотности или безнравственности». Она также напомнила историю возникновения националистической кричалки и заключила, что «именно так коллаборационисты салютовали вермахту и частям СС».
Ранее в сети появилось видео, на котором российский певец Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников.
Накануне, 2 января, в Госдуме и Совфеде призвали принять меры в отношении певца. Так, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что нужно лишить Меладзе всех званий за высказывание об Украине. Позже член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила лишить артиста не званий, а российского гражданства.
3 января Меладзе написал в своем Telegram-канале, что «не может и не хочет никого ненавидеть», а также добавил, что не пытается кому-либо угодить. «Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он.