Захарова: попытка оправдать использование украинских лозунгов «шуткой» не пройдет

3 января Меладзе написал в своем Telegram-канале, что «не может и не хочет никого ненавидеть», а также добавил, что не пытается кому-либо угодить. «Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он.