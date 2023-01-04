«РИА Новости»: житель Мелитополя задержан за передачу Киеву данных о военных РФ

Ранее сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, подозреваемых в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ. Как сообщили в декабре в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы, один из задержанных был завербован украинской стороной еще в 2016 г., а после начала спецоперации на Украине передавал ей за деньги данные о расположении объектов Минобороны, что могло нанести ущерб безопасности России.