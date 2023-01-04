«РИА Новости»: житель Мелитополя задержан за передачу Киеву данных о военных РФ
В Мелитополе Запорожской области сотрудники российских силовых структур задержали местного жителя, который передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на представителя силового ведомства сообщает «РИА Новости».
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет-ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники ВС России», — сообщили агентству.
В ведомстве также рассказали, что мужчина призывал к насилию над российскими военнослужащими. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет, добавил собеседник агентства.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, подозреваемых в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ. Как сообщили в декабре в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы, один из задержанных был завербован украинской стороной еще в 2016 г., а после начала спецоперации на Украине передавал ей за деньги данные о расположении объектов Минобороны, что могло нанести ущерб безопасности России.
В конце декабря сотрудники российских спецслужб задержали в Луганской народной республике жительницу Сватова, которая подозревается в передаче информации о российской армии иностранной разведке. Кроме того, 29 декабря ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области. Он передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ».