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«РИА Новости»: житель Мелитополя задержан за передачу Киеву данных о военных РФ

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В Мелитополе Запорожской области сотрудники российских силовых структур задержали местного жителя, который передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на представителя силового ведомства сообщает «РИА Новости».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет-ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники ВС России», — сообщили агентству.

В ведомстве также рассказали, что мужчина призывал к насилию над российскими военнослужащими. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет, добавил собеседник агентства.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, готовившего теракт

Ранее сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, подозреваемых в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ. Как сообщили в декабре в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы, один из задержанных был завербован украинской стороной еще в 2016 г., а после начала спецоперации на Украине передавал ей за деньги данные о расположении объектов Минобороны, что могло нанести ущерб безопасности России.

В конце декабря сотрудники российских спецслужб задержали в Луганской народной республике жительницу Сватова, которая подозревается в передаче информации о российской армии иностранной разведке. Кроме того, 29 декабря ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области. Он передавал украинской стороне сведения о дислокации российской армии и ее маршрутах для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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